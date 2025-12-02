16+
Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется юбилейная выставка Александра Бондаренко

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 8 декабря, в 18:00, в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз художников России" откроется юбилейная выставка Александра Бондаренко "ВЕХИ" (0+).

Александр Бондаренко — член Союза художников России, член Евразийского художественного союза, член Международного культурологического общества, член МАСИ, Почетный работник общего образования, кандидат педагогических наук, преподаватель Самарского художественного училища им. К. Петрова-Водкина.

Он родился в 1955 г. в Куйбышеве, в 1978 г. окончил Куйбышевский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков, художественную школу № 1 им. Е. Зингера, художественное училище им. Петрова-Водкина, в 1989 г. — Московский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический институт, художественно-графический факультет. С 1976 г. — участник областных молодежных выставок. С 1983 г. — участник и дипломант всесоюзных, региональных и международных выставок в 26 странах Европы и Азии, победитель конкурсов, фестивалей и творческих проектов.

Александр Бондаренко работает в станковой и книжной графике, в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, фигуративной композиции, в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Автор более 100 научных публикаций (в том числе в издательствах РАН), учебно-методических пособий и монографии по проблемам художественного образования и искусствоведения, автор и организатор детских и юношеских художественных конкурсов и фестивалей, по которым выпущены альбомы. Один из организаторов художественно-графического факультета в Самарском педагогическом университете, а также один из авторов Международного фестиваля Книги "Слово в Образе".

Выставка "ВЕХИ" — это четко определившиеся направления творческого движения: это серии работ, связанные с осмыслением истории, событий, человеческих ценностей. Представленные серии: "Наследие Времени", "Политический памфлет", "Золотой Портфель Системы", "Рождение Жизни", "Мифы и легенды народов России". Эти циклы насчитывают более 200 работ, выполненных в технике цветной печати и цифровой автолитографии. Выставка смогла вместить только часть работ из этих серий, созданных за последнее время. В экспозицию также включили станковые иллюстрации к произведениям отечественной и зарубежной классики.

Выставка продлится до 31 декабря.

