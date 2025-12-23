Квест, концерт, экскурсии: галерея "Заварка" опубликовала афишу на новогодние праздники

В музее-галерее "Заварка" в новогодние праздники пройдет серия мероприятий для детей и взрослых, передает пресс-служба музея.
В воскресенье, 4 января, в 14:00 историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (16+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+).
Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.
Проект "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" посвящен истории дома, в котором разместилась "Заварка". В основной части экспозиции собраны подробности о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, которые представлены на выставке, и поразмышляют о задумке кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В понедельник, 5 января, в 18:30 пройдет иммерсивная экскурсия "С Наступившим!" (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.
Посетители прогуляются по Самарской площади, а затем пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере "Заварки" гости узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах и эмоциях жителей и гостей нашего города на рубеже XIX–XX веков, а также о слухах, которые наполняли Самару более 100 лет назад. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Во вторник, 6 января, в 18.00 состоится иммерсивная экскурсия "Накануне Рождества" (6+), которую проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.
Посетители прогуляются по Самарской площади, затем зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. В завершении мероприятия экскурсанты увидят первый рождественский мультфильм "Рождество у обитателей леса" (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В четверг, 8 января, в Музее-галерее "Заварка" гостей ждет несколько мероприятий. В 12:00 будет организован детский зимний квест "Не просто дом" (6+), который проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.
В основу квеста легли воспоминания Маргариты Барской, которая родилась в бывшем доме Маштакова 1 января 1949 года, как она сама говорила в одном из интервью — "под елкой". Ее семья переехала из Ленинграда, родители были врачами и работали в Самарском госпитале, от которого им дали квартиру в доме 207 по улице Самарской. Теплые и трогательные воспоминания Барской о детстве сложились в историю, с которой сотрудники "Заварки" познакомят юных посетителей. Участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие, исследовать каждый уголок дома, раскрыть тайны его обитателей и даже найти спрятанные "сокровища". Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В 16:00 посетителей "Заварки" ждет концерт самарского фольклорного ансамбля "Вечора" (6+).
По старинной рождественской традиции в доме принято ставить вертеп — народный кукольный театр. Участники коллектива, которые занимаются изучением и сохранением традиций Самарского края, покажут гостям вертеп и расскажут историю появления этой традиции. "Вечора" исполнит русские народные и рождественские песни, в том числе собранные в ходе экспедиций ансамбля.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
В пятницу, 9 января, в 12:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по дому Маштакова. Юные посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое "доходный дом" и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству "Заварки", заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
На новогодних каникулах Музей-галерея "Заварка" организует несколько сборных экскурсий (6+) по дому Маштакова и выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Они пройдут 3, 5, 6, 10 и 11 января. Время начала каждой — 16:00. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. На экскурсии гости погрузятся в историю этого здания. Посетители увидят интерьерные решения и уникальные элементы, сохранившиеся благодаря реставрации. Печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки, а также 80% конструкций дома Маштакова сохранили в первоначальном виде.
Кроме того, экскурсанты познакомятся с экспозицией, посвященной истории дома Маштакова. Представленные предметы и воспоминания позволят сформировать память о месте, узнать о судьбе здания, рассмотреть его дворовое пространство и увидеть структуру деревянного дома через отдельные элементы. Стоимость каждой экскурсии — 350 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Билеты приобретаются в кассе Музея-галереи "Заварка".
Просим обратить внимание на новогоднее расписание! Музей-галерея "Заварка" работает по следующему графику:
29 декабря: 10.00 — 18.00
30 декабря: 10.00 — 17.00
31 декабря, 1 и 2 января: выходные дни
3, 4 и 5 января: 12.00 — 20.00
6 января: 12.00 — 18.00
7 января: выходной день
8 и 9 января: 12.00 — 20.00
С 10 января "Заварка" работает по стандартному графику. С понедельника по воскресенье: 10.00 — 18.00, пятница: 12.00 — 20.00
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее