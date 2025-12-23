Квест, концерт, экскурсии: галерея "Заварка" опубликовала афишу на новогодние праздники

В музее-галерее "Заварка" в новогодние праздники пройдет серия мероприятий для детей и взрослых, передает пресс-служба музея.

В воскресенье, 4 января, в 14:00 историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (16+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+).

Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" посвящен истории дома, в котором разместилась "Заварка". В основной части экспозиции собраны подробности о судьбе дома Маштакова, а также воспоминания бывших жителей и гостей этого здания. На встрече посетители обсудят эти эмоции и переживания, а также способы, с помощью которых можно сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. Кроме того, гости проанализируют работы современных художников, которые представлены на выставке, и поразмышляют о задумке кураторов. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В понедельник, 5 января, в 18:30 пройдет иммерсивная экскурсия "С Наступившим!" (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Посетители прогуляются по Самарской площади, а затем пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере "Заварки" гости узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах и эмоциях жителей и гостей нашего города на рубеже XIX–XX веков, а также о слухах, которые наполняли Самару более 100 лет назад. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Во вторник, 6 января, в 18.00 состоится иммерсивная экскурсия "Накануне Рождества" (6+), которую проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Посетители прогуляются по Самарской площади, затем зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. В завершении мероприятия экскурсанты увидят первый рождественский мультфильм "Рождество у обитателей леса" (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года. Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В четверг, 8 января, в Музее-галерее "Заварка" гостей ждет несколько мероприятий. В 12:00 будет организован детский зимний квест "Не просто дом" (6+), который проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

В основу квеста легли воспоминания Маргариты Барской, которая родилась в бывшем доме Маштакова 1 января 1949 года, как она сама говорила в одном из интервью — "под елкой". Ее семья переехала из Ленинграда, родители были врачами и работали в Самарском госпитале, от которого им дали квартиру в доме 207 по улице Самарской. Теплые и трогательные воспоминания Барской о детстве сложились в историю, с которой сотрудники "Заварки" познакомят юных посетителей. Участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие, исследовать каждый уголок дома, раскрыть тайны его обитателей и даже найти спрятанные "сокровища". Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 16:00 посетителей "Заварки" ждет концерт самарского фольклорного ансамбля "Вечора" (6+).

По старинной рождественской традиции в доме принято ставить вертеп — народный кукольный театр. Участники коллектива, которые занимаются изучением и сохранением традиций Самарского края, покажут гостям вертеп и расскажут историю появления этой традиции. "Вечора" исполнит русские народные и рождественские песни, в том числе собранные в ходе экспедиций ансамбля.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В пятницу, 9 января, в 12:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по дому Маштакова. Юные посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое "доходный дом" и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству "Заварки", заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

На новогодних каникулах Музей-галерея "Заварка" организует несколько сборных экскурсий (6+) по дому Маштакова и выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Они пройдут 3, 5, 6, 10 и 11 января. Время начала каждой — 16:00. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. На экскурсии гости погрузятся в историю этого здания. Посетители увидят интерьерные решения и уникальные элементы, сохранившиеся благодаря реставрации. Печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки, а также 80% конструкций дома Маштакова сохранили в первоначальном виде.

Кроме того, экскурсанты познакомятся с экспозицией, посвященной истории дома Маштакова. Представленные предметы и воспоминания позволят сформировать память о месте, узнать о судьбе здания, рассмотреть его дворовое пространство и увидеть структуру деревянного дома через отдельные элементы. Стоимость каждой экскурсии — 350 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Билеты приобретаются в кассе Музея-галереи "Заварка".

Просим обратить внимание на новогоднее расписание! Музей-галерея "Заварка" работает по следующему графику:

29 декабря: 10.00 — 18.00

30 декабря: 10.00 — 17.00

31 декабря, 1 и 2 января: выходные дни

3, 4 и 5 января: 12.00 — 20.00

6 января: 12.00 — 18.00

7 января: выходной день

8 и 9 января: 12.00 — 20.00

С 10 января "Заварка" работает по стандартному графику. С понедельника по воскресенье: 10.00 — 18.00, пятница: 12.00 — 20.00