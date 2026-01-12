Музей Рязанова запустит вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история" (16+). Участников ждет 8 занятий программы "История кино", которые пройдут с января по апрель 2026 года.

Каждая встреча будет посвящена определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни "волны" от других.

Первое занятие пройдет в субботу, 17 января, в 17.00. Тема встречи — "Рождение кино из духа техники: новое искусство до своего совершеннолетия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось немым, но всегда стремилось говорить. С первых кадров оно бросилось рассказывать зрителям о буднях рабочего класса, о тайнах наших сновидений, о фантазиях, из которых слеплены культурные мифы. Аудитория первых фильмов жадно внимала этим рассказам и не замечала, что скрывалось между строк этих историй, составленных из движущихся картинок. Так в первые 20 лет истории кино появился новый тип человека — человек кинематографический.

Как отличаются подходы к кино братьев Люмьер и Жоржа Мельеса? Действительно ли первый художественный фильм сняла женщина и почему именно женский взгляд сыграл особую роль в истории кино? Как ранние ленты вмещали в себя уличное хулиганство и высокую культуру? Наконец, что можно увидеть сегодня в фильмах, снятых между 1895 и 1915 годами? Эти и иные вопросы послужат отправной точкой для первой встречи новой программы киношколы "Больше, чем кино: форма и история".

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

Кроме того, до 17 января участники могут приобрести абонемент. Он позволит посетить все 8 занятий программы "История кино" по льготной цене — 2400 рублей. Купить его можно по ссылке.

Второе занятие программы "История кино" пройдет 31 января (суббота) в 17.00. Тема встречи — "Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард" (16+).