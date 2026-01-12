Музей Рязанова запустит вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история" (16+). Участников ждет 8 занятий программы "История кино", которые пройдут с января по апрель 2026 года.
Каждая встреча будет посвящена определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни "волны" от других.
Первое занятие пройдет в субботу, 17 января, в 17.00. Тема встречи — "Рождение кино из духа техники: новое искусство до своего совершеннолетия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Кино родилось немым, но всегда стремилось говорить. С первых кадров оно бросилось рассказывать зрителям о буднях рабочего класса, о тайнах наших сновидений, о фантазиях, из которых слеплены культурные мифы. Аудитория первых фильмов жадно внимала этим рассказам и не замечала, что скрывалось между строк этих историй, составленных из движущихся картинок. Так в первые 20 лет истории кино появился новый тип человека — человек кинематографический.
Как отличаются подходы к кино братьев Люмьер и Жоржа Мельеса? Действительно ли первый художественный фильм сняла женщина и почему именно женский взгляд сыграл особую роль в истории кино? Как ранние ленты вмещали в себя уличное хулиганство и высокую культуру? Наконец, что можно увидеть сегодня в фильмах, снятых между 1895 и 1915 годами? Эти и иные вопросы послужат отправной точкой для первой встречи новой программы киношколы "Больше, чем кино: форма и история".
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Кроме того, до 17 января участники могут приобрести абонемент. Он позволит посетить все 8 занятий программы "История кино" по льготной цене — 2400 рублей. Купить его можно по ссылке.
Второе занятие программы "История кино" пройдет 31 января (суббота) в 17.00. Тема встречи — "Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард" (16+).
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее