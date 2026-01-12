16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музей Рязанова запустит вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история" В Самаре откроется выставка "Славные имена Самарской губернии в архивных документах" Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" приглашают на лекции к празднованию 175-летия Самарской губернии В "ЗИМ Галерее" пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке "Вечеринка" Третьяковка в Самаре представила новый павильон "Летняя кухня"

Музеи и выставки Культура

Музей Рязанова запустит вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы "Больше, чем кино: форма и история" (16+). Участников ждет 8 занятий программы "История кино", которые пройдут с января по апрель 2026 года.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Каждая встреча будет посвящена определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни "волны" от других.

Первое занятие пройдет в субботу, 17 января, в 17.00. Тема встречи — "Рождение кино из духа техники: новое искусство до своего совершеннолетия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось немым, но всегда стремилось говорить. С первых кадров оно бросилось рассказывать зрителям о буднях рабочего класса, о тайнах наших сновидений, о фантазиях, из которых слеплены культурные мифы. Аудитория первых фильмов жадно внимала этим рассказам и не замечала, что скрывалось между строк этих историй, составленных из движущихся картинок. Так в первые 20 лет истории кино появился новый тип человека — человек кинематографический.

Как отличаются подходы к кино братьев Люмьер и Жоржа Мельеса? Действительно ли первый художественный фильм сняла женщина и почему именно женский взгляд сыграл особую роль в истории кино? Как ранние ленты вмещали в себя уличное хулиганство и высокую культуру? Наконец, что можно увидеть сегодня в фильмах, снятых между 1895 и 1915 годами? Эти и иные вопросы послужат отправной точкой для первой встречи новой программы киношколы "Больше, чем кино: форма и история".

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

Кроме того, до 17 января участники могут приобрести абонемент. Он позволит посетить все 8 занятий программы "История кино" по льготной цене — 2400 рублей. Купить его можно по ссылке.

Второе занятие программы "История кино" пройдет 31 января (суббота) в 17.00. Тема встречи — "Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард" (16+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1