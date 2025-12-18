16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Третьяковка в Самаре покажет иммерсивный спектакль для детей и взрослых "Классные легенды" В "ЗИМ Галерее" расскажут об истории рождественского и новогоднего стола В "Заварке" пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию дня рождения галереи В Детской картинной галерее открывается выставка "Святки, прялки да колядки" В музее Рязанова расскажут о традициях празднования советского Нового года

Музеи и выставки Культура

Третьяковка в Самаре покажет иммерсивный спектакль для детей и взрослых "Классные легенды"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Третьяковская галерея в Самаре 25-28 декабря в 19:00 в пространстве выставки "Детство. Мечты" представит премьерные показы иммерсивного спектакля "Классные легенды" (0+) в постановке Александра Пронькина по пьесе Германа Грекова.

Спектакль состоит из четырех историй, основанных на школьном фольклоре - мистических рассказах и городских легендах, которые передавались между поколениями детей. Эти истории - не просто вымысел, а способ взрослеть, понимать себя и оберегать искренность и открытость ребенка.

Зрители вместе с проводником пройдут из зала в зал выставки, где гостям предложат взять на себя роль свидетелей "чудес" и погрузиться в атмосферу детства. Каждый сюжет - это возвращение в уютный мир волшебства и поучительная история. Что произойдет, если исполнятся самые сокровенные детские желания? Как можно остановить время и вернуться в прошлое? Что будет, если долго вглядываться в магический шар, который может менять реальность? Почему важно уметь мечтать, прощать, помнить и радоваться своему детству - все эти темы раскрываются в постановке.

В проекте задействованы актеры Татьяна Наумова, Алексей Елхимов, Ирина Бурич и Ренат Набиуллин. Драматург - Герман Греков, режиссер-постановщик - Александр Пронькин.

Продолжительность спектакля 70 минут. В билет входят новогодний подарок и посещение выставки "Детство. Мечты".

Повторные показы состоятся в январе, феврале, марте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4