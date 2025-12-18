Третьяковка в Самаре покажет иммерсивный спектакль для детей и взрослых "Классные легенды"

Третьяковская галерея в Самаре 25-28 декабря в 19:00 в пространстве выставки "Детство. Мечты" представит премьерные показы иммерсивного спектакля "Классные легенды" (0+) в постановке Александра Пронькина по пьесе Германа Грекова.
Спектакль состоит из четырех историй, основанных на школьном фольклоре - мистических рассказах и городских легендах, которые передавались между поколениями детей. Эти истории - не просто вымысел, а способ взрослеть, понимать себя и оберегать искренность и открытость ребенка.
Зрители вместе с проводником пройдут из зала в зал выставки, где гостям предложат взять на себя роль свидетелей "чудес" и погрузиться в атмосферу детства. Каждый сюжет - это возвращение в уютный мир волшебства и поучительная история. Что произойдет, если исполнятся самые сокровенные детские желания? Как можно остановить время и вернуться в прошлое? Что будет, если долго вглядываться в магический шар, который может менять реальность? Почему важно уметь мечтать, прощать, помнить и радоваться своему детству - все эти темы раскрываются в постановке.
В проекте задействованы актеры Татьяна Наумова, Алексей Елхимов, Ирина Бурич и Ренат Набиуллин. Драматург - Герман Греков, режиссер-постановщик - Александр Пронькин.
Продолжительность спектакля 70 минут. В билет входят новогодний подарок и посещение выставки "Детство. Мечты".
Повторные показы состоятся в январе, феврале, марте.
