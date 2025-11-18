В "Заварке" прочитают лекцию и проведут чаепитие

На этой неделе, 21 и 22 ноября, в галерее "Заварка" пройдут лекция о советских застольях и чайная церемония (6+), сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 21 ноября, в 18.30 в "Заварке" пройдет лекция "Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником" (6+). Ее прочитает кандидат исторических наук Елена Вяльцева.

Встреча людей за накрытым столом — древнейшее явление, не только связанное с принятием пищи, но и проникнутое множеством социальных смыслов. В XX веке культура застолий, сложившаяся к этому времени в России, пришла в столкновение с попытками реализации советского гастрономического проекта.

Долгое время здание, где сейчас располагается "Заварка", было разделено на коммунальные квартиры. Во время работы над выставкой "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) сотрудники музея-галереи узнали множество локальных семейных традиций, связанных с застольями.

На лекции гости узнают, как менялся домашний праздничный стол, как на него влияли идеи коммунального быта, система общепита, развитие пищевой промышленности и эстетика "большого стиля". Кроме того, Елена Вяльцева расскажет об истории советской кухни от военного коммунизма до развитого социализма, а также о том, как люди устраивали застолья в условиях тотального дефицита.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 22 ноября, в 16:00 в музее-галерее "Заварка" состоится чайная церемония "Чай до востребования: ушедшие традиции домашних чаепитий" (6+). Ее проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова.

"Приглашаем вас на необычное чаепитие, — говорят организаторы. — Вы совершите путешествие во времени: за одним столом, в одной комнате, вы ощутите смену традиций, вкусов и судеб. От размеренного уклада купеческой семьи до шумной коммунальной жизни, от забытой русской чайной традиции до ее возрождения теперь".

Стены дома Маштакова помнят три эпохи, каждый слой истории оставил на них свой отпечаток и свой рецепт чаепития. Церемония станет диалогом с прошлым и непринужденным разговором с будущим, а главным собеседником окажется сам дом. Гости познакомятся с традиционными для каждой эпохи чаями, способами их заваривания и подачи.

Вход на мероприятие — 700 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.