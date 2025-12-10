В Эрмитаже открылась выставка "Искусство портрета. Личность и эпоха"

В Государственном Эрмитаже открылась выставка "Искусство портрета. Личность и эпоха", посвященная всемирной истории портрета. Экспозиция создана при поддержке ВТБ и объединяет более 750 произведений, охватывающих четыре тысячи лет — от XX века до нашей эры до XXI века нашей эры. ВТБ стал генеральным спонсором выставки в рамках программы банка "Культурная страна".

Выставка предлагает широкий взгляд на развитие портретного жанра: от его древнейших форм до новейших художественных решений. На ней представлены лучшие образцы искусства портрета — как известные широкой аудитории, так и экспонируемые впервые. В одном пространстве собраны произведения — символы разных эпох: древнеегипетская статуя фараона Аменемхета III, бюст римского императора Филиппа Араба, камея Гонзага, портрет Фатх Али-шаха, медали Ренессанса и др.

В экспозицию вошли работы западноевропейских и русских художников, в том числе Пьетро Перуджино, Лукаса Кранаха Старшего, Антониса Ван Дейка, Рембрандта Харменса ван Рейна, Диего Веласкеса, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Николая Ге, Ивана Крамского, Валентина Серова. Современный взгляд на жанр отражают работы Фрэнсиса Бэкона, Владислава Мамышева-Монро, Энди Уорхола, Билла Виолы, фотографов Анни Лейбовиц и Стива Маккари.

"Для ВТБ это не первая выставка, посвященная истории портрета. Совместно с Русским музеем в ноябре мы представили национальную портретную галерею — экспозицию, которая позволяет увидеть историю России через образы её выдающихся личностей. Для банка поддержка подобных фундаментальных экспозиций, раскрывающих логику развития искусства — это участие в формировании культурной среды и развитии научного знания. Нам важно содействовать проектам, помогающим мировой культуре становиться более открытой и доступной для широкой публики", — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Выставка "Искусство портрета. Личность и эпоха" работает с 9 декабря 2025 по 29 марта 2026.