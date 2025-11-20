В Самаре откроется выставка Ольги Абраменковой "Самара — лица, улицы, дома"

В четверг, 20 ноября, в Самарском Доме журналиста состоится открытие персональной выставки картин "Самара — лица, улицы, дома" (6+) художницы-живописца Ольги Абраменковой.

Ольга Абраменкова — член Союза художников России и международной ассоциации Юнеско, участница городских, областных и общероссийских выставок, крымских пленэров, международного пленэра в Италии и выставки в Китае.

Перед зрителями предстанет выставка под названием "Самара — лица, улицы, дома".

"О чем она? Прежде всего, о людях. Ведь лица — это портреты самарцев, а еще это лица близких — мамы, дочки, друзей, - рассказывают организаторы. - Тема портрета в творчестве Абраменковой в последнее время занимает особое место. Для нее это очень сложная и, в то же время, интересная работа, в которой художнице важно передать не только портретное сходство с натурой, но еще: живость, характерность, личное впечатление. Улицы и дома — это родная среда любимого города: вечерние огни, тихие улочки, свет ночных окон, фонарей — состояние покоя и тишины после трудового дня, суеты. Это время, скрывающее в теневых полях острые моменты. Дня. Или утренние часы в легкой цветовой гамме. Все вместе — часть городской жизни, объединенной впечатлениями художницы, одна из страниц ее творчества, посвященная Самаре".