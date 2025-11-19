В Самаре откроется выставка Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку"

В субботу, 22 ноября, в 12:00, в Skuratov Coffee на ул. Молодогвардейской, 80 откроется выставка художницы Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку" (6+).
"Хозяйке на заметку" — свод правил спокойной жизни в моменты, когда потребность в уюте ощущается острее всего. Уют этот шаток: он выдуман, а не реален. Его поддерживают только рутина, вещи и привычные образы.
Художница Полина Сотникова создает живописные сюжеты с узнаваемыми бытовыми сценами: человек выгуливает собаку, девушка читает книгу, кот отдыхает на кресле. Но нетипичная, холодная гамма, сочетающая оттенки синего и розового, вместе с небольшими деталями вскрывают мнимый покой, и под поверхностью холста начинают сквозить тревога, тоска и одиночество. Живописная практика наряду с рукоделием в такие моменты становятся для художницы спасительными практиками, и на выставке мы видим не только картины, но и вязанные объекты Сотниковой — сине-белые салфетки, словно подернутые глитчем. Такие деконструированные "бабушкины" салфетки раньше украшали пузатые телевизоры и стояли под фарфоровыми статуэтками, а теперь имеют брешь.
"Хозяйке на заметку" — выставка о двойственности рутины, актуализирует темы одиночества и спасения, которое мы ищем в знакомых вещах. И возвращает каждого к вопросу: как мы латаем свои бреши?
В рамках презентации художница приглашает на сеанс коллективного вязания как продвинутых рукодельниц так и тех, кто впервые берет крючок в руки — в процессе она поделится секретами создания асимметричных изделий, подобных экспонатам на выставке. Участники могут взять свои крючки и пряжу или использовать те материалы, которые заранее приготовили организаторы.
Полина Сотникова — самарская художница, экс-сотрудница центра современной культуры "Нулевая комната". Работает с наивным искусством в техниках живописи и вязания. Участница фестиваля "ай" в Музее Модерна (2018), выставки "Карманный авангард" (2023), павильона "Заволга" от Галереи "Виктория" на "Архстоянии" (2024).
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее