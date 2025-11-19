В Самаре откроется выставка Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку"

В субботу, 22 ноября, в 12:00, в Skuratov Coffee на ул. Молодогвардейской, 80 откроется выставка художницы Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку" (6+).

"Хозяйке на заметку" — свод правил спокойной жизни в моменты, когда потребность в уюте ощущается острее всего. Уют этот шаток: он выдуман, а не реален. Его поддерживают только рутина, вещи и привычные образы.

Художница Полина Сотникова создает живописные сюжеты с узнаваемыми бытовыми сценами: человек выгуливает собаку, девушка читает книгу, кот отдыхает на кресле. Но нетипичная, холодная гамма, сочетающая оттенки синего и розового, вместе с небольшими деталями вскрывают мнимый покой, и под поверхностью холста начинают сквозить тревога, тоска и одиночество. Живописная практика наряду с рукоделием в такие моменты становятся для художницы спасительными практиками, и на выставке мы видим не только картины, но и вязанные объекты Сотниковой — сине-белые салфетки, словно подернутые глитчем. Такие деконструированные "бабушкины" салфетки раньше украшали пузатые телевизоры и стояли под фарфоровыми статуэтками, а теперь имеют брешь.

"Хозяйке на заметку" — выставка о двойственности рутины, актуализирует темы одиночества и спасения, которое мы ищем в знакомых вещах. И возвращает каждого к вопросу: как мы латаем свои бреши?

В рамках презентации художница приглашает на сеанс коллективного вязания как продвинутых рукодельниц так и тех, кто впервые берет крючок в руки — в процессе она поделится секретами создания асимметричных изделий, подобных экспонатам на выставке. Участники могут взять свои крючки и пряжу или использовать те материалы, которые заранее приготовили организаторы.

Полина Сотникова — самарская художница, экс-сотрудница центра современной культуры "Нулевая комната". Работает с наивным искусством в техниках живописи и вязания. Участница фестиваля "ай" в Музее Модерна (2018), выставки "Карманный авангард" (2023), павильона "Заволга" от Галереи "Виктория" на "Архстоянии" (2024).