16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Галерея "Виктория" проведет VI Осенний аукцион самарского современного искусства В Самаре откроется выставка Николая Ельцова "Из осени в осень" В "Заварке" прочитают лекцию и проведут чаепитие В музее Рязанова расскажут о возможностях монтажа в кино "Северсталь" и фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт‑проект "Знакомьтесь, Сталь!"

Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 ноября, в 12:00, в Skuratov Coffee на ул. Молодогвардейской, 80 откроется выставка художницы Полины Сотниковой "Хозяйке на заметку" (6+).

Фото: галерея Виктория

"Хозяйке на заметку" — свод правил спокойной жизни в моменты, когда потребность в уюте ощущается острее всего. Уют этот шаток: он выдуман, а не реален. Его поддерживают только рутина, вещи и привычные образы.

Художница Полина Сотникова создает живописные сюжеты с узнаваемыми бытовыми сценами: человек выгуливает собаку, девушка читает книгу, кот отдыхает на кресле. Но нетипичная, холодная гамма, сочетающая оттенки синего и розового, вместе с небольшими деталями вскрывают мнимый покой, и под поверхностью холста начинают сквозить тревога, тоска и одиночество. Живописная практика наряду с рукоделием в такие моменты становятся для художницы спасительными практиками, и на выставке мы видим не только картины, но и вязанные объекты Сотниковой — сине-белые салфетки, словно подернутые глитчем. Такие деконструированные "бабушкины" салфетки раньше украшали пузатые телевизоры и стояли под фарфоровыми статуэтками, а теперь имеют брешь.

"Хозяйке на заметку" — выставка о двойственности рутины, актуализирует темы одиночества и спасения, которое мы ищем в знакомых вещах. И возвращает каждого к вопросу: как мы латаем свои бреши?

В рамках презентации художница приглашает на сеанс коллективного вязания как продвинутых рукодельниц так и тех, кто впервые берет крючок в руки — в процессе она поделится секретами создания асимметричных изделий, подобных экспонатам на выставке. Участники могут взять свои крючки и пряжу или использовать те материалы, которые заранее приготовили организаторы.

Полина Сотникова — самарская художница, экс-сотрудница центра современной культуры "Нулевая комната". Работает с наивным искусством в техниках живописи и вязания. Участница фестиваля "ай" в Музее Модерна (2018), выставки "Карманный авангард" (2023), павильона "Заволга" от Галереи "Виктория" на "Архстоянии" (2024).

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30