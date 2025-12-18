Все в семью: самарец украл деньги у подруги и перевел жене

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В сентябре 2025 г. неоднократно судимый мужчина выпивал в гостях у знакомой. В процессе застолья он взял телефон подруги и с помощью банковского приложения перевел с ее счета своей жене 37 тыс. рублей. Супруги потратили эти деньги на еду и алкоголь.
Самарец признал вину, но ущерб не возместил. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.