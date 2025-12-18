Все в семью: самарец украл деньги у подруги и перевел жене

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2025 г. неоднократно судимый мужчина выпивал в гостях у знакомой. В процессе застолья он взял телефон подруги и с помощью банковского приложения перевел с ее счета своей жене 37 тыс. рублей. Супруги потратили эти деньги на еду и алкоголь.

Самарец признал вину, но ущерб не возместил. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы в колонии особого режима.