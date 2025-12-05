16+
Потерпевшая написала заявление против отправки осужденного по делу "Индейцев" на СВО Кассационный суд решил забрать земли у экс-чиновника Евгения Макридина Депутат Михаил Матвеев рассказал, что пожертвует РПЦ компенсацию от напавших на него Приговор экс-министру строительства Николаю Плаксину могут пересмотреть 11 декабря Возобновлено судебное следствие о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Суды Происшествия

Потерпевшая написала заявление против отправки осужденного по делу "Индейцев" на СВО

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Одна из потерпевших по делу группировки "Индейцы" написала заявление в Минобороны и ряд инстанций против отправки на СВО Сергея Коптелова. Информацию о такой возможности она прочла в СМИ.

Напомним, ранее Самарский облсуд вынес приговор предполагаемым членам группировки "Индейцы" за ряд преступлений.

"В январе 2011 г. Сергей Коптелов создал на территории Новокуйбышевска ОПГ, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие. Для подготовки к преступлениям, хранения оружия, а также в качестве места встреч исполнителей использовали промышленную базу, фактически принадлежащую Быкову. Под руководством Коптелова участники ОПГ совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, в марте 2010 г. Коптелов, чтобы завладеть имуществом стоимостью более 40 млн руб., принадлежащего его знакомому Бочкареву, который тогда был под стражей в изоляторе временного содержания, обратился к Шевяхову, являвшемуся начальника криминальной милиции ОВД по Новокуйбышевску.

Шевяхов подыскал местного жителя, который за 1 млн согласился "посидеть" в одной камере с Бочкаревым. В итоге жертве за отказ выполнить требования подкинули наркотики. Позже Шевяхов убедил Коптелова, что надо убить мужчину, которого подсадили в изолятор к Бочкареву. Этой жертвой был Валерий Плотников. Его обманом выманили из больницы, вывезли на промбазу, где ждали Бунтовский и Быков. Плотникова задушили. Потом Быков дал указание поместить тело в мешок и вывезти на территорию базы отдыха в Ставропольском районе.

"Кроме того, члены ОПГ совершили еще ряд преступлений в отношении местных жителей из-за конфликта с женой Коптелова. Так, в январе 2015 г. одного из мужчин избили металлическими прутьями по голове. Потерпевший остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Также в феврале 2020 г. Коптелов потребовал у замдиректора ООО "Спутник", занимавшегося строительством, передавать ему 100 тыс. руб. ежемесячно. В случае отказа ему угрожали применением насилия, в том числе к членам семьи", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Суд приговорил осужденных к срокам от девяти до 24 лет и 11 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима, а Коптелов и Быков первые шесть лет — в тюрьме. Шевякова лишили звания "подполковник полиции".

Позже в СМИ стали появляться сообщения, что Коптелов (который приговорен к лишению свободы на 24 года и 11 месяцев) может отправиться на СВО, заключив контракт. Одна из потерпевших выступила против этого, написав заявление. По ее мнению, Коптелов является богатым человеком и может избежать наказания, выйдя из мест лишения свободы, но не отправившись на передовую. В случае же отбытия Коптелова на СВО она просит взять на контроль прохождение им службы и соблюдение действующего законодательства.

