В Самаре вынесли приговор членам ОПГ "Индейцы" и экс-начальнику криминальной милиции

Самарский облсуд зачитал приговор главе и членам организованной преступной группы "Индейцы". По данным СК, они совершили ряд тяжких преступлений.

"Следствием и судом установлено, что в январе 2011 г. Сергей Коптелов создал на территории города Новокуйбышевска Самарской области организованную преступную группу, в которую вошли Артем Быков, Антон Бунтовский, Константин Коптелов, Виталий Горецкий и другие лица. Для подготовки к совершению преступлений, хранения оружия, а также в качестве места встреч соисполнителей использовалось помещение промышленной базы, фактически принадлежащей Быкову. В период существования организованной преступной группой под руководством Коптелова совершено несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в марте 2010 г. Коптелов в целях завладения имуществом общей стоимостью более 40 млн руб., принадлежащего его знакомому Бочкареву, который содержался под стражей в изоляторе временного содержания, обратился к Шевяхову, занимающему на тот момент должность начальника криминальной милиции ОВД по городу Новокуйбышевску", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В итоге Шевяхов подыскал местного жителя, который за вознаграждение в 1 млн согласился "посидеть" в одной камере с Бочкаревым. Последнему за отказ от выполнения требований подкинули наркотики. Позже Шевяхов убедил Коптелова, что надо убить мужчину, которого помещали в изолятор к Бочкареву. Этой жертвой был Валерий Плотников. Его обманом выманили из больницы, вывезли на промбазу, где ждали Бунтовский и Быков. Плотникова задушили. Потом Быков дал указание поместить тело в мешок и вывезти на территорию базы отдыха Ставропольского района.

"Кроме того, членами ОПГ был совершен еще ряд преступлений в отношении местных жителей из-за конфликта с женой Коптелова. Так, в январе 2015 г. одному из мужчин было нанесено не менее четырех ударов металлическими прутьями в область головы, потерпевший остался жив благодаря вовремя оказанной квалифицированной медицинской помощи. Также в феврале 2020 г. Коптелов выдвинул заместителю директора ООО "Спутник", занимавшегося оказанием услуг в сфере строительства, требование о передаче ему денежных средств в размере 100 тыс. руб. ежемесячно, угрожая в случае отказа применением насилия к потерпевшему и членам его семьи", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Суд приговорил осужденных к лишению свободы от 9 до 24 лет 11 месяцев. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима. Коптелов и Быков первые 6 лет — в тюрьме. Шевякова лишили звания "подполковник полиции".

Напомним, ранее сообщалось, что эпизод с убийством Валерия Плотникова также мог касаться новокуйбышевской нефтебазы "Коралл".

