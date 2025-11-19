Высокопоставленный железнодорожник из Самарской области обжалует приговор за махинации

Самарский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу бывшего управляющего строительно-монтажного треста № 9 — филиала АО "РЖДстрой" Сергея Быкова. Ранее его признали виновным в крупных махинациях.

Напомним, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту хищения около 68 млн руб. во время работ на объекте "Наружные сети сбора сточных вод с производственной территории ТЧР Сызрань" общей стоимостью 611 млн рублей. Договор включал разработку нефтезагрязненного грунта 3 и 4 классов опасности. Предполагалось, что некоторые работы структуры "РЖД" выполняли только "по документам". Быкову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. А 21 апреля 2023 г. следователь просил отправить Быкова на два месяца под арест, поскольку в интересах подозреваемого со стороны МВД угрожают свидетелям, а доказательства уничтожают.

"У обвиняемого имеются прямые контакты с сотрудниками СУВДТ. Были звонки. Из стенограммы следует, что общаются они в достаточно близкой манере. Общение Быкова с Зориным, например. Зорин говорит: "Мне позвонили, Серег, твои кучи лежат", — рассказал представитель Следственного комитета в суде.

Сам Быков отрицал угрозы свидетелям и уничтожение улик. Уголовное дело в суд направили с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Процесс начали еще в августе 2023 года.

В феврале 2024 г. в суде выступил свидетель — инженер ПСК "СМС" Александр В. Он рассказал, что его организация договаривалась на утилизацию отходов 3-4 классов опасности. Со слов инженера, вывозить отходы стали на полигон в Ульяновскую область. Но в какой-то момент представители ПСК "СМС" решили проверить, правильно ли утилизируются отходы. Закрались сомнения, поскольку отходы складывали в низине, а спецоборудование, которое должно было очищать грунт, стояло выше и выглядело новым. Кроме того, подозрения касались и объемов вывозимого грунта. Тогда представители фирмы сами попросили разъяснений у надзорных инстанций. По итогу разбирательства в суде, Быкова приговорили к трем годам колонии общего режима (при этом ему зачтут время, на которое при расследовании избирали меру пресечения).

Быков с решением суда не согласился. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Областной суд начал рассматривать жалобу 22 сентября. По информации в картотеке суда, прошло три заседания. Следующее назначили на 28 ноября.