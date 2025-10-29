Тольяттинец продавал чужие личные данные, полученные от недобросовестного налоговика

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.