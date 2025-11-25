16+
Осужденным за взятки руководительницам бюро МСЭ не удалось оспорить приговор

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд пересмотрел приговор по уголовному делу трех руководителей бюро МСЭ, обвиненных во взяточничестве.

Напомним, перед судом предстали бывшие руководители №№ 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области" Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова.

В 2017-2022 гг. они получали взятки от 15 тыс. до 200 тыс. руб. за оформление людям фиктивной инвалидности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 900 тыс. рублей. Также одна из руководителей бюро, используя подложные документы, незаконно оформила инвалидность себе и своему супругу и получала социальные выплаты. Сумма похищенных бюджетных средств превысила 600 тыс. рублей.

Самарский районный суд Самары 2 июля 2025 г. назначил: Марине Логиновой - 11 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1,7 млн рублей; Раушании Давыдовой - восемь лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей; Нине Шибановой - штраф 850 тыс. рублей. Всех осужденных также лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в медицинских врачебных комиссиях, на сроки от трех до семи лет.

С приговором не согласились ни осужденные, ни прокуратура.

Облсуд, изучив материалы дела, отклонил доводы апелляционного представления прокурора и доводы апелляционных жалоб адвокатов. При этом суд уточнил назначенное дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности.

