Четверо экс-руководителей бюро медико-социальной экспертизы выслушали приговор

В среду, 2 июля, Самарский районный суд Самары вынес приговор в отношении четырех бывших руководителей территориальных органов ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области". Они обвинялись во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, перед судом предстали бывшие руководители №№ 5, 10 и 16 ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Самарской области" Раушания Давыдова, Нина Шибанова, Марина Логинова и Олег Домницкий.

В 2017-2022 гг. они получали взятки в размере от 15 тыс. до 200 тыс. руб. за установление гражданам фиктивной инвалидности. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 900 тыс. рублей. Также одна из руководителей бюро, используя подложные документы, обеспечила незаконное установление группы инвалидности себе и своему супругу и получала соответствующие социальные выплаты. Сумма похищенных бюджетных средств превысила 600 тыс. рублей.

Как сообщает областная прокуратура, трем подсудимым суд назначил от 8 до 11 лет лишения свободы с отбыванием женщинам в колонии общего режима, мужчине - в колонии строгого режима, а также наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 1,7 млн рублей. Одной подсудимой основное наказание назначено в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

В качестве дополнительного наказания всем установлен запрет на занятия деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в медицинских врачебных комиссиях, на срок от трех до семи лет.