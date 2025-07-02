Вячеслав Федорищев обсудил развитие железнодорожной инфраструктуры с руководством РЖД

В правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева состоялась рабочая встреча, посвященная развитию железнодорожных пассажирских перевозок в регионе. В мероприятии приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников, начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

Открывая встречу, глава региона поприветствовал участников, отметив эффективное взаимодействие правительства Самарской области с коллективом Куйбышевской железной дороги под руководством Вячеслава Дмитриева.

"С Куйбышевской железной дорогой работать приятно, потому что цели и задачи, которые перед нами стоят, — обеспечение безопасного и комфортного передвижения и жителей региона, и прием туристов, которые приезжают со всей страны, — это первоочередные. Поэтому здесь могу отметить очень высокое взаимодействие и высокое качество предоставления сервиса пассажирам, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Самое главное — у нас очень большие планы. Есть целый ряд проектов, из которых мы сейчас должны выбрать те, которые первоочередным образом пойдут. Поэтому здесь ваше внимание, ваша экспертиза нам очень будет важна".

Иван Колесников отметил: "Самарская область — один из наиболее заметных регионов и с точки зрения масштабных возможностей. Сегодняшнее время уже четко формирует перед нами тот список задач, которые можно реализовывать. И, очевидно, формировать тот перечень серьезных проектов, которые требуют более вдумчивого решения, но которые в любом случае будут продолжением ранее принятых решений и ранее определенных трендов".

Куйбышевская железная дорога протяженностью более 4700 км является одной из ключевых транспортных артерий страны, связывающей центр и запад России с Уралом и Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. Центральным регионом присутствия магистрали является Самарская область, где она выступает системообразующим предприятием.

"Транспортный узел сложный с точки зрения грузовых перевозок — одно из основных направлений проходит как раз через участок Сызрань-Самара. При этом здесь большой объем пассажирских перевозок, как дальнего следования, так и потенциально пригородных. Однако потенциал внутригородских перевозок не раскрыт полностью, хотя сеть железных дорог внутри города значительно лучше, чем в других агломерациях", — добавил Колесников.

На встрече участники рассмотрели текущее состояние и перспективы развития пригородного сообщения, обсудили вопросы обновления подвижного состава и повышения качества пассажирского сервиса. Особое внимание уделили формированию комплексной программы развития пригородных железнодорожных перевозок в регионе.

Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" напомнил о значимости Самарско-Тольяттинской агломерации, занимающей третье место в стране по масштабам.

"Есть абсолютно полное представление и четкое понимание перспектив развития пассажирских перевозок в Самарской области, которые можно реализовать в ближайшие 3-5 лет, поэтапно определив необходимый набор действий, который окажет заметное превращение возможностей в результат", - пояснил он.

Российские железные дороги являются давним и надежным партнером Самарской области. Напомним, в октябре 2024 г. между правительством Самарской области и ОАО "Российские железные дороги" заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической.

Завершая встречу, губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил участников за продуктивное взаимодействие и подтвердил намерение продолжить совместную работу по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.