Губернатор Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям Самарской области

12 августа губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям, внесшим большой вклад в развитие региона, достигшим больших успехов в профессиональной и общественной деятельности.

"Дорогие друзья, вы все делаете одно важное дело — заботитесь о процветании России, о приумножении нашего духовного и социального благополучия. Укрепляете тыл, а крепкий тыл — это непременное условие достижения целей специальной военной операции, залог дальнейшего развития нашей страны, как сильного, свободного, суверенного государства. Уверен, что в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, мы с вами сделаем максимум возможного для успешного решения задач национального развития России, задач развития Самарской области. Искренне благодарю вас за плодотворный труд, высочайший профессионализм, патриотизм, преданность своему призванию", — сказал Вячеслав Федорищев.

Среди награжденных врачи, педагоги, работники крупнейших предприятий, многодетные матери, деятели культуры и многие другие, кто, благодаря своему трудолюбию, стал примером для своих коллег и для всех жителей Самарской области.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручена токарю-расточнику 6 разряда АО "Авиаагрегат" Василию Червякову. Он работает в своей отрасли уже 25 лет. Василий Червяков внес значимый вклад в развитие производства авиационной продукции, в разработку и внедрение принципиально новой высокоэффективной техники и технологий, в изготовление изделий, так необходимых для обеспечения проведения СВО.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена сразу трем жителям региона: машинисту крана автомобильного ООО "Чапаевский завод металлоконструкций" Сергею Гарееву, слесарю-сборщику АО "Авиаагрегат" Равилю Шакурову, начальнику цеха № 2 ФКП "Самарский завод "Коммунар" Дмитрию Боярову.

Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоена заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова" Наталья Денисова.

Знаком отличия "Материнская доблесть" I степени отмечена Галина Зубарева, которая воспитывает вместе с мужем семь кровных детей и четверо приемных. Супруги Зубаревы живут в счастливом браке 27 лет. Также эту почетную награду губернатор вручил Татьяне Шмелевой, она вместе с мужем воспитывает пятерых детей.

"Особо хочу отметить многодетных матерей, награжденных знаком отличия "Материнская доблесть". Напомню, что 2025 год объявлен в нашем регионе Годом многодетной семьи. И этот год открывает Десятилетие многодетной семьи. Как бы не было трудно, мы должны создавать все условия, чтобы таких семей у нас становилось все больше, и они чувствовали заботу и опору", — подчеркнул глава региона.

"В последнее время очень много поддержки стало, особенно многодетным семьям: и к школе, и на школьную форму, и пособия, и многое другое. Многодетные семьи сейчас очень хорошо поддерживает правительство, поэтому надо рожать", — сказала Надежда Лебедева, награжденная знаком отличия "Материнская доблесть" II степени.

Почетного звания "Заслуженный артист РФ" удостоены: Татьяна Гайворонская, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича; Ирина Янцева, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича; Татьяна Ларина, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.