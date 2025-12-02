Прямая линия c губернатором Самарской области: более тысячи обращений от жителей за сутки

Более тысячи обращений поступило на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева от жителей Самарской области за первые сутки работы площадок сбора обратной связи.
Для обработки массива вопросов впервые задействован искусственный интеллект. По данным ИИ-анализа, в центре внимания жителей находятся наиболее значимые для качества жизни темы: состояние дорог и транспортной системы, вопросы ЖКХ и благоустройства территорий.
Обращения продолжают поступать по всем доступным каналам связи, что демонстрирует удобство и доступность формата для разных возрастов и групп населения.
Жители Самарской области могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке и официальные сообщества в социальных сетях.
Прямая линия, о которой губернатор объявил в своем канале в МАХ, состоится 5 декабря, в 12:00. Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы правительства области за 2025 год.
Трансляция будет доступна в реальном времени на официальных ресурсах правительства Самарской области, в эфире телеканалов "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24", "Самара-ГИС", а также в эфире радиостанций "Радио России", "Самара 450".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит