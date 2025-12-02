Прямая линия c губернатором Самарской области: более тысячи обращений от жителей за сутки

Более тысячи обращений поступило на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева от жителей Самарской области за первые сутки работы площадок сбора обратной связи.

Для обработки массива вопросов впервые задействован искусственный интеллект. По данным ИИ-анализа, в центре внимания жителей находятся наиболее значимые для качества жизни темы: состояние дорог и транспортной системы, вопросы ЖКХ и благоустройства территорий.

Обращения продолжают поступать по всем доступным каналам связи, что демонстрирует удобство и доступность формата для разных возрастов и групп населения.

Жители Самарской области могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке и официальные сообщества в социальных сетях.

Прямая линия, о которой губернатор объявил в своем канале в МАХ, состоится 5 декабря, в 12:00. Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы правительства области за 2025 год.

Трансляция будет доступна в реальном времени на официальных ресурсах правительства Самарской области, в эфире телеканалов "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24", "Самара-ГИС", а также в эфире радиостанций "Радио России", "Самара 450".