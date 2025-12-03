Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Международного дня инвалидов

В среду, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Международного дня инвалидов.

Глава региона отметил, что Международный день инвалидов символизирует единение усилий в создании равных возможностей для всех граждан.

Вячеслав Федорищев напомнил, что в Самарской области проживает почти 210 тысяч граждан с особыми потребностями. Защита их прав, создание комфортных условий для реабилитации, социализации и жизнеустройства — одна из важнейших задач правительства Самарской области.

"Для этого в нашем регионе в тесном взаимодействии с общественными организациями продвигаются новые социальные сервисы, совершенствуется многопрофильная реабилитационная помощь, развивается система инклюзивного образования, расширяются возможности трудоустройства граждан с ОВЗ. Особое внимание мы уделяем поддержке и реабилитации наших защитников Отечества, участников специальной военной операции, — подчеркнул он. — Дорогие друзья! Несмотря на ограничения по здоровью, вы не теряете бодрости и жизнелюбия, активно участвуете в общественных процессах, каждый день проявляя при этом неослабевающую силу духа и воли. Многие из вас помогают другим, реализуют свои таланты, способности и профессиональные навыки в самых разных сферах — в экономике, образовании, культуре, спорте, творчестве. От всей души желаю вам неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и благополучия!".