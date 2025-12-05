Губернатор Вячеслав Федорищев: "Экономика Самарской области стабильна и растет"

В пятницу, 5 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел прямую линию. В прямом эфире он ответил на вопросы жителей региона и подвел предварительные итоги 2025 года.

Перед областью много задач, выполнение которых требует финансового обеспечения. Характеризуя эту составляющую, глава региона подчеркнул: "Экономика растет, устойчива ко всем внешним проявлениям. Санкции, которые пытались против нас как некое экономическое оружие ввести, не работают. Экономика стабильна, растет в целом в стране и в Самарской области. Это позволяет наполняться бюджету".

Объем инвестиций в экономику Самарской области в этом году на 30 млрд руб. выше, чем в прошлом, это более 600 млрд рублей. По словам губернатора, это не окончательные цифры, в декабре также ожидается рост. Реализовано порядка 25 инвестпроектов. В качестве примера Вячеслав Федорищев назвал производство литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, выпуск автомобилей "Лада Искра", запуск логического центра "Вайлдбериз", производство в особой экономической зоне. Как подчеркнул глава региона, в работе еще порядка 150 таких проектов.

"Все это говорит о том, что динамика следующих лет будет опережающей, новые проекты будут реализовываться и, как следствие, появятся новые рабочие места, — сказал Вячеслав Федорищев. — Как правило, это производства с высокой добавленной стоимостью, соответственно рабочие места с высокой заработной платой. Ну и, конечно, это новые поступления налогов".

В промышленности рост показывают почти все отрасли, одна из самых быстрорастущих — химическая, производство лекарственных препаратов, удобрений. Рост показывает и сельское хозяйство.

Отрицательной динамикой характеризуется только автомобилестроение. "У нас монопредприятие АвтоВАЗ уже несколько лет находится в низком тренде рынка, то есть рынок последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми экономическими явлениями. Мы понимаем, что здесь будет отрицательный рост, но очень много делаем, чтобы АвтоВАЗ и его коллектив чувствовали себя комфортно", — прокомментировал глава региона.

Самарская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе по отгрузке промышленной продукции и по этому показателю входит в десятку ведущих регионов в стране.

Прогнозируемый рост средней заработной платы в Самарской области к концу года — 12%, это тоже говорит о том, что экономическая ситуация в регионе благополучная.

В этом году привлечено на 3 млрд руб. больше, чем в 2024, федеральных средств. Область приняла участие в конкурсах на предоставление федеральной поддержки по таким направлениям, как ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот. "В целом объем доходов за ближайшие три года составит впервые в истории более 1 трлн рублей. Мы идем по своим планам, экономика нам это позволяет", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор также сообщил, что в этом году были существенно повышены расходы на такие важнейшие статьи, как капремонт школ, больниц и детсадов. В этой части началось и продолжится внедрение на уровне региона принципа комплексных ремонтов. Помощь участникам СВО и их семьям будет обеспечена в полном объеме.