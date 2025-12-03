16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня неизвестного солдата

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 декабря, глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю памятной даты - Дня неизвестного солдата.

"Эта дата призвана увековечить бессмертный подвиг безымянных героев, погибших в боях за Родину. Это напоминание нам о необходимости сохранять историческую память, воспитывать подрастающее поколение на примере тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей страны.
Сегодня бойцы специальной военной операции, как их деды и прадеды, самоотверженно сражаются за мир на родной земле. Наша обязанность — прививать молодежи уважение к вековым традициям и духовным ценностям, на которых стояла и будет стоять великая Россия", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев выразил благодарность волонтерам, причастных к поискам героев.

"Искренне благодарю волонтеров, участников поискового движения, всех, кто возвращает имена ранее неизвестным героям, трепетно заботится о братских могилах, мемориалах и монументах павшим воинам. Это особенно важно в год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Вечная память и вечная слава нашим погибшим воинам", — заключил он.

