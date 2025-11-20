Вячеслав Федорищев поручил повысить удобство оказания самарцам медицинских услуг

В четверг, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта "Производительность труда" в 2025 году, а также планы на 2026 год. В текущих экономических условиях повышение производительности труда может стать одним из важных факторов развития отраслей экономики.

Глава региона подчеркнул: производительность труда тесно связана с внедрением роботизированных комплексов на производствах. В рамках национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации" в Самарской области на базе компании "Тесвел" будет создан первый в регионе Центр развития промышленной робототехники.

"Мы получили одобрение и поддержку федерального центра. Наша заявка получила высокие баллы благодаря тесной кооперации компании с Самарским университетом и Самарским государственным техническим университетом, а также выгодному расположению индустриального парка "Преображенка", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Деятельность Центра нацелена на стимулирование предприятий и университетов к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленной робототехнике, осуществление обратного инжиниринга, а также разработку прикладных решений для автоматизации технических процессов и подготовки кадров.

Как доложил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, Самарская область принимает участие в реализации мероприятий по повышению производительности труда с 2018 года. В 2025 году они реализуются в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Сегодня в проекте участвуют 213 региональных предприятий. К 2030 году необходимо вовлечь в реализацию проекта не менее 334 предприятий.

"Количество вовлеченных региональных предприятий на сегодня уже превышает плановое значение на 2025 год на 13 единиц, количество реализуемых проектов также превышает плановое значение на 30%, — доложил Денис Гурков. — Самарская область в рейтинге минэкономразвития России, подведенного в рамках VII федерального форума "Производительность 360", заняла второе место среди субъектов РФ. Работа по привлечению областных предприятий в федеральный проект будет продолжена".

Принципы повышения производительности труда внедряются не только в промышленности, но и в социальной сфере, в том числе образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Свои доклады по теме представили региональные министр здравоохранения Андрей Орлов и министр культуры Ирина Калягина.

По итогам доклада министра здравоохранения Вячеслав Федорищев обратил внимание на то, что еще многие процессы в отрасли нужно усовершенствовать, чтобы повысить удобство оказания услуг жителям.

Как отметил губернатор, возможности проекта "Производительность труда" для социальной сферы очень большие. Глава региона поручил подготовить отдельные рабочие совещания по отраслям: показать максимальный набор решений, проанализировать, что выполнено и что предстоит внедрить.