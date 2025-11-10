Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

В понедельник, 10 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Глава региона отметил, что на правоохранителей возложена особая, очень ответственная миссия по обеспечению безопасности жителей, борьбе с терроризмом и экстремизмом, пресечению незаконной миграции, нейтрализации организованной преступности.

"Вы ежедневно стоите на охране общественного порядка, вносите огромный вклад в благополучие родной земли. Особенно большая нагрузка легла на сотрудников органов внутренних дел в связи с организаций мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы празднование юбилея Великой Победы, других памятных событий и дат, а также проведение международного форума "Россия — спортивная держава" прошло в безопасной обстановке", - подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сотрудники ОВД будут и дальше достойно нести службу, выполнять все задачи, поставленные перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Региональные власти будут оказывать вам в этом всестороннюю поддержку. Искренне благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность делу. Отдельное спасибо ветеранам полиции. Ценный опыт, который вы передаете молодым коллегам, заложенные вами традиции, ваш личный пример — это основа, позволяющая постоянно совершенствовать работу органов внутренних дел, повышать ее эффективность. Особая благодарность тем сотрудникам, кто выполнял и продолжает выполнять свой служебный долг в зоне специальной военной операции, на территории новых субъектов Российской Федерации. От всей души желаю вам успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и взаимопонимания вам и вашим близким!" - пожелал губернатор.