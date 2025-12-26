Андрей Растегаев: "Одним из основных направлений остается поддержка ветеранов СВО"

Андрей Растегаев, ветеран СВО, участник "Школы героев прокомментировал подведение итогов года губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым:

"После подведения итогов года нашим губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым мы увидели, что одним из основных направлений была и остается поддержка ветеранов специальной военной операции. Я сам лично убедился в этом, так как являюсь учеником второго потока "Школы героев" - кадровой программы губернатора, которая реализуется как продолжение президентской программы "Время героев".

Также я смог в этом году поступить на второе высшее образование, компенсацию за которое ветераны СВО получают из бюджета Самарской области. И в этом году осуществилась моя давняя мечта - я смог получить земельный участок, где теперь планирую построить дом. По результатам работы мы видим, что тенденция на увеличение мер поддержки ветеранов специальной военной операции будет продолжаться".