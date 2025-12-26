В Самарской области в 2025 г. удвоили объем средств на капитальный ремонт социальных объектов

16+
26 ДЕКАБРЯ
В пятницу, 26 декабря, в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона за 2025 год.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В мероприятии приняли участие члены областного правительства, руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных районов, депутатский корпус, руководители крупнейших предприятий и организаций, представители общественности, заслуженные жители региона.
В начале своего выступления Вячеслав Федорищев дал комплексную оценку отчетному периоду.

"Подводя итоги 2025 г., можно сказать, что год был сложный, непростой. Конечно же, экономическая ситуация, которая последовательно разворачивается в лучшую сторону, дала возможность предприятиям, экономике, бизнесу чувствовать себя лучше. Пакет санкций, который наши западные партнеры пытались ввести как некую форму оружия против нашей страны, не подействовал. В каждой отрасли есть свои успехи", — отметил глава региона.

Были представлены ключевые макроэкономические показатели. "По оценкам минэкономразвития, за 2025 год валовой региональный продукт прирастет на 82 млрд и превысит 3,2 трлн рублей. Это рост. Он может показаться небольшим, вместе с тем он характеризует, что экономика работает, работает на созидательное развитие", — подчеркнул губернатор.

Говоря об уровне жизни населения, руководитель области отметил рост показателей благосостояния граждан. Так, за январь — сентябрь средний размер заработной платы составил около 74 тыс. руб. и в номинальном выражении вырос на 12%.

Особое внимание губернатор уделил реализации национальных проектов на территории области.
Напомним, накануне в ходе заседания Государственного Совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики, Президент страны Владимир Путин подчеркнул: в 2025 г. началась реализация 19 национальных проектов, из которых 8 — по обеспечению технологического лидерства России. Главой государства было отмечено, что "все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета".

Губернатор проинформировал: Самарская область активно включилась в реализацию 12 национальных проектов. "В этом году было направлено почти 30 млрд рублей в Самарской области на выполнение нацпроектов, из которых более половины удалось привлечь из федерального бюджета. По итогам года мы исполним большинство показателей и результатов нацпроектов", — сказал Вячеслав Федорищев, отметив, что это результат ежедневной работы муниципальных образований, министерств.

"А самое главное — это конкретные объекты, которые появляются в нашем регионе, в муниципальных образованиях", — дополнил он.

Финансовой основой для сбалансированного социально-экономического развития региона является устойчивый бюджет. Как доложил глава региона, в 2025 году дополнительные поступления собственных доходов областного бюджета составили 11 млрд рублей, а общий объем доходов областного бюджета составит порядка 300 млрд рублей.

На поддержку населения, отраслей экономики, муниципальных образований и на инфраструктурное развитие дополнительно направлено 69 млрд рублей. "Полностью обеспечили все социальные обязательства", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

Значительные ресурсы были сосредоточены на развитии социальной инфраструктуры.
По словам Вячеслава Федорищева, объем средств, предусмотренный на капитальный ремонт объектов социальной сферы, увеличен почти в два раза и составил в 2025 г. 8,2 млрд рублей. Порядка 20 млрд руб. инвестируется в строительство новых социальных объектов.

Как отметил руководитель области, источниками финансирования, наряду с собственными доходами областного бюджета, являются федеральные механизмы инфраструктурного развития, а также заимствования.

"При этом объем госдолга находится на оптимальном и экономически безопасном уровне, — акцентировал Вячеслав Федорищев. — Реализация взвешенной долговой политики позволила сократить запланированный объем рыночных заимствований и, соответственно, расходы на обслуживание долга".
Отдельно глава региона остановился на поддержке муниципальных образований: в рамках содействия устойчивому развитию территорий она выросла более чем на 6 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. "Предоставляется более 100 субсидий и иных межбюджетных трансфертов для выполнения обязательств муниципалитетов. Это 72 млрд рублей в этом году. Более чем в два раза увеличен объем кредитования муниципалитетов. Снижены процентные ставки по бюджетным кредитам, увеличен срок кредитования до 5 лет. Предусмотрели возможность для гармоничного муниципального развития, чтобы сами главы могли планировать свою деятельность", — резюмировал губернатор.

