Губернатор отчитается о работе правительства 26 декабря

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступит с отчетом об итогах работы правительства региона в пятницу, 26 декабря. Об этом он сообщил во вторник, 23 декабря, на заседании губернской думы.

"На этом мероприятии новые члены правительства принесут присягу. Это раз. И второе, будет дан полный отчет о деятельности правительства — о том, чего удалось добиться, и чего нет", — анонсировал губернатор.

Напомним, в прошлом году Вячеслав Федорищев также выступал с годовым отчетом.