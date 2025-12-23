Губернатор отчитается о работе правительства 26 декабря

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступит с отчетом об итогах работы правительства региона в пятницу, 26 декабря. Об этом он сообщил во вторник, 23 декабря, на заседании губернской думы.
"На этом мероприятии новые члены правительства принесут присягу. Это раз. И второе, будет дан полный отчет о деятельности правительства — о том, чего удалось добиться, и чего нет", — анонсировал губернатор.
Напомним, в прошлом году Вячеслав Федорищев также выступал с годовым отчетом.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит