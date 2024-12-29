Вячеслав Федорищев: "Все задачи мы выполним"

В субботу, 28 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании Самарской губернской думы подвел итоги 2024 года. Представляем основные тезисы его выступления.

"Будем выправлять"

"Я бы хотел отдельно поблагодарить всех депутатов за активное сотрудничество при подготовке бюджета Самарской области. Масштабная коллективная работа была проведена при формировании бюджета на предстоящие три года. Считаю, что нам удалось принять сбалансированный, социально ориентированный бюджет.

В этом году многих результатов удалось достичь благодаря реализации действующих национальных проектов. Мы реализовали 50 региональных проектов в рамках 15 нацпроектов, и преобладающие большинство показателей, установленных на 2024 год, будут исполнены (это 141 из 148 показателей).

Цифры здесь не так важны, как важен дух. У нас многие капитальные объекты "уходили вправо" последовательно по годам, потом перешли очень далеко вправо. Это качество нашей работы последних лет. Мы его будем выправлять".

Десятилетие многодетной семьи

"Безусловно, приоритет этого года, объявленного президентом РФ Годом семьи, — совершенствование семейной политики и народосбережение. За прошедшие 12 месяцев в регионе состоялось свыше 3 тыс. мероприятий, участниками которых стали более 1 млн жителей.

Разработан стандарт поддержки семей на предприятиях нашего региона. Он согласован с Союзом работодателей и проходит этап пилотирования. Аналогичным образом построили работу с вузами. Разработан проект регионального стандарта поддержки студенческих семей.

Нами было принято решение о том, что 2025 год в Самарской области, в дополнение к Году защитника Отечества, который установил президент России, станет Годом многодетной семьи, а все последующее десятилетие — десятилетием многодетных семей. То есть поддержка семей с детьми станет основным приоритетом нашей деятельности.

В настоящий момент мы предоставляем 39 мер социальной поддержки. Они охватывают 229 тыс. семей. Всего в 2024 году на выплаты семьям с детьми направили 36,9 млрд рублей с учетом средств федерального бюджета. На 2025 год уже заложили в бюджете не менее 40 млрд рублей. Я уверен, что мы с вами в уточнениях бюджета эту цифру дорастим минимум до 50.

С 2025 года в регионе начнут действовать еще три новые меры поддержки: компенсация 50% стоимости обучения в средних учебных заведениях и вузах для одного из детей многодетной семьи; единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности студенток очной формы обучения; создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.

В летнюю оздоровительную кампанию 2024 года за счет создания дополнительных мест отдыха в четырех новых быстровозводимых модулях отдохнуло более 800 ребят. Мы приняли решение об увеличении с 2025 года числа льготных путевок на 10 тысяч поездок. Это сложное решение финансово, но оно обосновано жизнью, у нас огромный запрос.

Увеличено финансирование по программе "Молодой семье — доступное жилье". В 2024 году в ее рамках улучшат и уже улучшили жилищные условия 1546 молодых семей.

Для семей, выбывших из числа участников данной программы в связи с достижением 36-летнего возраста, с 1 января 2025 года за счет средств областного бюджета будет представляться гарантированная социальная выплата на приобретение или строительство жилья. Это решение тоже отличается от практики других субъектов, но мы не могли поступить иначе. У нас большая очередь, и многие просто не успевали получить положенную им социальную меру поддержки".

Долг перед героями

"Сейчас особое время, и наша важнейшая задача — комплексная поддержка участников специальной военной операции. За последний год мы значительно расширили перечень мер поддержки наших героев и членов их семей. Сейчас таких мер 44.

Мы внимательно анализировали с участниками программы "Школа Героев" результативность этих мер, не все из них доступны, о многих семьи участников СВО не знают. Приняли решение, что с 1 января 2025 года перестроим работу и о них будут знать все, кто может поулчить эти меры поддержки, а самое главное — мер поддержки будет не 44, а больше.

Существенно увеличены региональные выплаты жителям области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ. Детям и супругам участников СВО предоставляется бесплатный проезд общественным транспортом по социальной карте "Za победу!". Принял решение, что данная карта должна распространяться на ветеранов СВО, а также на родителей и членов семьи погибших бойцов.

Успешно реализуются мероприятия по восстановлению здоровья участников СВО. Также за счет регионального бюджета организованы дополнительные мероприятия по их медицинской реабилитации. Осуществляется индивидуальное медицинское сопровождение участников СВО и членов их семей, бесплатное социальное обслуживание, предоставление технических средств реабилитации.

Для организации медицинского сопровождения ветеранов боевых действий создан центр "Возвращение" на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

В каждом муниципалитете назначен заместитель главы по вопросам оказания помощи участникам СВО и членам их семей.

Стартовал региональный проект "Школа Героев" для участников СВО, желающих приобрести знания в сфере государственного управления и менеджмента. Участниками первого потока стали 45 человек. Все они назначены кураторами глав муниципалитетов, членов правительства Самарской области".

Медицина

"Теперь, что касается системы здравоохранения. Для жителей микрорайона "Волгарь" открыта новая поликлиника на 700 посещений в смену. Завершено строительство поликлиники в Смышляевке более чем на 1 тыс. посещений в смену. Продолжается работа по строительству еще трех объектов в Самаре, Кинеле и Ставропольском районе. Введены 34 ФАПа и две врачебные амбулатории.

Напомню, что мы с вами приняли решение увеличить количество и ФАПов, и медицинских объектов, которые капитально ремонтируем. Будем эти решения расширять. С учетом дополнительно выделенных бюджетных средств капитально отремонтированы 93 объекта здравоохранения.

Мы увеличили на 12,5 тыс. число квот на МРТ, а также на 508 полных циклов процедуру ЭКО, что полностью покрыло потребности жителей в этой услуге. Надеемся, что наши семьи будут чаще принимать решения о появлении второго, третьего, четвертого, пятого и последующих детей. Будет увеличиваться потребность — будет увеличиваться квота.

Принял решение о ежегодном приобретении четырех аппаратов МРТ для сокращения очередности и перемаршрутизации пациентов в государственные учреждения здравоохранения. Задача в общем — порядка 20 аппаратов, которые позволят полностью покрыть потребность.

В 2024 году существенного увеличено финансирование льготного лекарственного обеспечения, особенно в направлении лечения сахарного диабета и онкологических заболеваний. Напомню, мы с вами дополнительно выделили 425 миллионов на эти цели.

С 2025 года начнется комплексное обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. Мы уже предусмотрели закупку не менее 50 автомобилей за счет областного бюджета. Планируем таким образом уйти от зависимости от организации, которые передают автомобили в лизинг".

Транспорт и дороги

"Активно реагировали на запросы граждан по созданию комфортных условий для жизни. Красной линией здесь идет работа общественного транспорта и качество дорог.

Проблема с общественным транспортом капиталоемкая, нужно годами финансировать. Но мы приняли это решение: последовательно за пять лет обновим наш общественный транспорт на 95%. В 2024 году в регион поставлено 157 автобусов для работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, 69 автобусов большого класса для нужд Самары. Пришли первые три трамвая трехсекционных, которые мы закупили уже в рамках нашей работы. В течение месяца они выйдут на маршруты.

В рамках обновления речного флота в Самару прибыли два малых пассажирских круизных судна. Мы заказали еще шесть. Это первый шаг, мы будем обелять рынок перевозок, как внутри региона, так и межрегиональных.

Дополнительно выделенные бюджетные средства на дороги в июне (напомню, мы с вами приняли решение, нашли дополнительно 3 млрд рублей и направили их на дороги) позволили: осуществить капремонт и ремонт около 100 км дорог местного значения, улучшить содержание дорог, отремонтировать дворовые территории".

Качественное жилье

"За 11 месяцев 2024 года введено в эксплуатацию около 1,8 млн квадратных метров жилья. Планируем начиная с 1 января до всех застройщиков довести новые правила работы, очень простые, которые в корне имеют строительство социальной инфраструктуры, качественное жилье, приоритет доступности в ущерб личной выгоде. Пригласим в регион девелоперов строить качественное жилье тогда, когда это позволит экономика.

В Самаре в обиходе слово человейник. Жители его употребляют. У нас в правительстве такого слова не будет. Мы запрещаем не слово, мы запрещаем подход вот так относиться к построенному или к тому, что будет строиться дальше.

В 2024 году приобретено рекордное количество жилых помещений для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 1331 квартира. Этого недостаточно, чтобы решить проблему и наполовину. Ставлю задачу правительству решить полностью проблему с очередностью в течение пяти лет.

До конца года планируется полностью расселить граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2017 года. Казалось бы, где здесь достижение? За эти восемь лет другой ветхий фонд уже сформировался в большем объеме, другой. Ну что ж, завершим в 2025 и перейдем к тому, чтобы решать проблему опережающими темпами уже по этому фонду".

ТКО

"В объемной экологической проблематике одной из наиболее болевых точек является обращение с мусором, твердыми коммунальными отходами. Мы приняли очень ответственное решение. У любой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Так вот, у проблемы, связанной с плохой реализацией мусорной реформы, будет фамилия, имя, отчество — Федорищев Вячеслав Андреевич.

Мы все задачи, которые поставили перед собой, которые нам поставили жители по наведению порядка в сфере ТКО, последовательно выполним. Будут контейнерные площадки, современные, чистые, правильные. Не будет вонять во дворах, потому что будет вывозиться мусор. Не будет беспорядка вокруг подъездов. Не будут собаки растаскивать мусор по нашим деревням и селам. Будет у нас переработка. Причем такая, которая позволит фракции мусора ценные отделять, перерабатывать, а потом продавать".

Лучший показатель

"Помимо решения злободневных вопросов, мы продолжали работать над наращиванием экономического потенциала региона, усилением его технологического суверенитета. В 2024 году экономика Самарской области продолжает устойчивое развитие, несмотря на усиление санкционного давления.

За год объем валового регионального продукта по консервативной оценке может превысить 3,1 трлн рублей и увеличиться в сопоставимых ценах на 4,5% к уровню 2023 года.

Самая главная краеугольная оценка всего, что мы делаем — вклад ВРП (валовый региональный продукт. — Прим. Волга Ньюс) региона в ВВП (валовый внутренний продукт. — Прим. Волга Ньюс) страны. Лучше показателя не придумаешь.

Мы были частью страны на 3% в 2000 году, как Самарская область. По разным оценкам в Советском Союзе мы занимали долю около 5%. Сейчас мы занимаем в ВВП долю в 1,7%. То есть, показатель уменьшился втрое по сравнению с временем СССР, вдвое — по сравнению с 2020 годом.

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь составил 106,5%, в обработке — 109,9%. Это показатель того, что пока промышленность растет. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", докладываю, что тенденция тревожная. При неизменности макроэкономической политики, в частности монетарной, мы видим тенденции к приостановке работы ключевых предприятий автомобильной промышленности, станкостроительной, некоторых предприятий кооперации оборонно-промышленного комплекса. Здесь фокус внимания очень пристальный.

Сельское хозяйство. Несмотря на неблагоприятные агроклиматические условия, валовый сбор зерна составил более 1,7 млн тонн за этот год, сохранив высокий уровень прошлого года.

В условиях сокращающихся возможностей бюджета по поддержке экономическая эффективность сельского хозяйства должна повышаться. Наша задача в регионе — сделать так, чтобы бизнес (а это бизнес) стал успешнее, и коллеги видели возможность для самостоятельного развития в случае, если будет принято решение о сокращении тех или иных мер поддержки на федеральном или региональном уровне отрасли сельского хозяйства. Теперь необходимо переходить на рельсы самодостаточного развития, это цель, которую мы ставим перед отраслью на ближайшие года помимо высоких показателей и повышения устойчивой продовольственной безопасности".

Инвестиции

"Инвестиции растут. За январь–сентябрь они составили более 317 млрд рублей — это на 25 млрд рублей больше, чем в прошлом году за соответствующий период. В целом за год инвестиции превысят 570 млрд рублей. Это говорит о том, что у нас появляются новые производства, новые рабочие места высокооплачиваемые. Кадры нужны. Чтобы на эти предприятия приходили кадры. Чтобы мы не внутри себя перегоняли за бОльшие деньги, иногда уже перегревая немножко рынок труда. Нет, нужны кадры. Поэтому система СПО, система дополнительного образования, корпоративные университеты — это приоритет работы экономического блока на ближайшие годы.

Активно развивается особая экономическая зона "Тольятти". Приняли решение о развитии третьей очереди площадки, будем сами строить объекты, для того чтобы малые предприятия заходили в готовые помещения и создавали высокую добавленную стоимость. Государство никогда не сможет вести высокотехнологичный бизнес, а вот создать инфраструктуру, чтобы он развивался, мы в состоянии и вправе. Будем делать.

В моногородах продолжают функционировать территории опережающего развития. Используя преференции ТОР, в Тольятти и Чапаевске реализуют проекты 78 резидентов. Запущено более 60 производств, дополнительно создано свыше 13 тыс. рабочих мест, вложено 41 млрд рублей инвестиций. ТОР оправдывает себя как инструмент по поддержке моногородов нашего региона.

Задачей 2025 года вижу сохранение стабильности моногорода Тольятти. Я уже сказал о том, что мы видим тенденции в промышленности, знаем, как эти тенденции сейчас преломляются на гражданский автомобильный рынок. Знаем, что команда АвтоВАЗа под руководством Максима Юрьевича Соколова предпринимает по-настоящему качественные грамотные усилия, чтобы предприятие всегда было стабильным.

Вместе с тем, как губернатор региона, вижу риски и буду о них смело говорить тем, кто принимает решения в отрасли, в государственном бизнесе. Буду требовать стабильности на предприятии для наших жителей, считаю это необходимым".

Кадры

"Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего — регионального, муниципального.

Это очень не престижно сейчас: низкая официальная оплата труда, огромное количество задач, которые не требуют интеллектуального участия, а лишь исключительно исполнения бюрократических функций. Молодые люди не стремятся к нам на работу. Мы будем это менять. Будем повышать престиж профессии, показывая, что на этой работе можно менять жизнь к лучшему. Смелые инициативы людей будут поддержаны и реализовываться в жизнь.

Будем повышать престиж профессии, выравнивая зарплату. Чтобы в отрасли, в которой работают люди, получающие зарплату выше среднерыночной, кураторами работали люди, которые по компетенциям им соответствуют, и которые не будут ориентироваться на то, куда бы им перейти, чтобы содержать семью".

Достаточно успешно

"Уважаемые коллеги, я обозначил только основные результаты работы. Если давать совокупную оценку — это достаточно хорошая работа. На разных участках она характеризуется либо достаточно успешной, либо той, где еще требуется придать усиление.

Мы запрещаем в себе внутри команды, правительства, муниципальных образований говорить о том, как все несчастно, потому что какие-то обстоятельства на нас могут повлиять. Мы запрещаем себе вспоминать какие-то истории из прошлого, которые были хорошие. Просто потому, что нужно думать о настоящем и будущем, и в настоящем и будущем видеть хорошие истории. Запрещаем себе жалеть себя, жалеть своих коллег там, где это не требуется.

Мы обязываем себя беречь друг друга в коллективах. У нас очень большая команда правительства и муниципальных образований. Я знаю, что команда всех федеральных министерств также настроена на созидательную работу. Ориентир на эффективность, порядочность, и давайте не забывать о самом главном — добрососедстве, взаимопомощи и любви. Потому что преодолевается многое здравым смыслом, добрососедством и любовью".