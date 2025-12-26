16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2025 г. на поддержку самарских семей с детьми направили свыше 39 млрд рублей Вячеслав Федорищев: Регион успешно разместил облигации под 15,1% годовых В Самаре Вячеслав Федорищев подводит итоги 2025 года Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню спасателя Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Государственного совета при президенте РФ

Губернатор Власть и политика

В 2025 г. на поддержку самарских семей с детьми направили свыше 39 млрд рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 26 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев подводит основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Одно из приоритетных направлений деятельности областного правительства — поддержка семей с детьми, социальная поддержка граждан.

Глава региона напомнил, что 2025 г. и последующее десятилетие объявлены в Самарской области годами многодетной семьи. Для этой категории появилась новая мера поддержки — компенсация половины стоимости обучения в колледжах, техникумах и вузах для одного из детей. Семьям с 7 и более детьми в этом году предоставлено 16 автомобилей.

"Всего на поддержку семей с детьми в 2025 г. из бюджета направили свыше 39 млрд руб. — почти на 10% больше, чем в 2024 году. Сегодня им предоставляется 42 меры поддержки, — отметил Вячеслав Федорищев. — Наша задача — дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями в более раннем возрасте. В этом году увеличили единовременную выплату при постановке на учет по беременности женщине, получающей обучение по очной форме, до 200 тысяч рублей и предоставляем ее без критерия нуждаемости. Добавили еще две меры поддержки: бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО и предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения".

Предприняты меры, чтобы улучшить организацию детского отдыха. Построены два новых модульных здания на 52 места в смену каждое — в Отрадном и Ставропольском районе. "Всего на организацию отдыха и оздоровления детей в региональном бюджете предусмотрели в полтора раза больше средств, чем в 2024 году, обеспечили путевками более 37 тысяч детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, — сообщил губернатор. — С этого года компенсируем часть стоимости самостоятельно приобретенной детской путевки в лагерь. Для детей-сирот возвращаем стоимость путевки и проезда к месту лечения и обратно".

Также в этом году дети-сироты из новых регионов обрели семью в Самарской области: 5 семей (из Самары, Сызрани, Кинельского и Кошкинского районов) приняли к себе на воспитание 12 детей, оставшихся без попечения родителей, из Запорожской области.

"При этом улучшаем жилищные условия для данной категории. В текущем году обеспечили квартирами 1122 человека, жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий получили 39 детей-сирот", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что и другие категории граждан получают меры соцподдержки. На эти цели, по его словам, направлено в 1,5 раза больше средств, чем в 2024 году. "Впервые с 2019 года ввели в эксплуатацию дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Высокое Пестравского района. Завершили реконструкцию пансионата для пожилых и инвалидов в Самаре. Открыт первый в регионе Центр "Самарское Долголетие". Капитально отремонтировали 10 учреждений соцобслуживания, оснастили мебелью и оборудованием 20 учреждений", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4