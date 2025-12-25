16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента России Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подведет итоги развития региона Губернатор отчитается о работе правительства 26 декабря Самарский губернатор поставил задачи по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в новогодние праздники Вячеслав Федорищев и Артур Орлов провели заседание координационного совета по взаимодействию с "Движением Первых"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента России

МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 декабря, в Москве проходит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации под председательством президента России Владимира Путина. В нем принимает участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.

Ключевые темы заседания: кадровый прогноз, развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузка системы дополнительного профессионального образования, роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.

Среди участников заседания Госсовета члены правительства России, руководители федеральных министерств и ведомств, крупнейших предприятий и общественных объединений страны, главы субъектов.

Отметим, что комиссия Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев, принимала активное участие в работе над вопросом подготовки кадров для экономики страны и подготовке соответствующих предложений к Госсовету, который сегодня проводит президент России. В том числе, учитывался успешный опыт Самарской области. В регионе реализуется ряд проектов и программ, направленных на воспитание и поддержку молодых специалистов по ключевым отраслям.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4