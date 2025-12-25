Вячеслав Федорищев принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента России

В четверг, 25 декабря, в Москве проходит заседание Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации под председательством президента России Владимира Путина. В нем принимает участие губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев.
Ключевые темы заседания: кадровый прогноз, развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузка системы дополнительного профессионального образования, роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.
Среди участников заседания Госсовета члены правительства России, руководители федеральных министерств и ведомств, крупнейших предприятий и общественных объединений страны, главы субъектов.
Отметим, что комиссия Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет Вячеслав Федорищев, принимала активное участие в работе над вопросом подготовки кадров для экономики страны и подготовке соответствующих предложений к Госсовету, который сегодня проводит президент России. В том числе, учитывался успешный опыт Самарской области. В регионе реализуется ряд проектов и программ, направленных на воспитание и поддержку молодых специалистов по ключевым отраслям.
