Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню спасателя

В пятницу, 26 декабря, в преддверии Дня спасателя состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования МЧС России. В нем принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды лучшим из лучших в своем деле.

"В сложнейших, порой экстремальных условиях вы помогаете пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, решаете задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — В нынешней непростой оперативной обстановке ваш вклад в обеспечение безопасности на территории Самарской области первостепенен. Выполняя свой профессиональный долг, вы зачастую рискуете своей жизнью. Нет таких задач, которые не были бы вам по силам. Ради помощи тем, кто оказался в беде, вы, не раздумывая, бросаетесь и в огонь, и в воду, преодолеваете любые испытания".

Почетного знака губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" удостоен руководитель государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" Вячеслав Исаев. Также отличившимся сотрудникам вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.

Отдельными словами благодарности руководитель области отметил ветеранов ведомства, передающих свой бесценный опыт новому поколению спасателей, а также сотрудников, которые работают в зоне специальной военной операции. "Именно вы — настоящие герои нашего времени. Герои, которые живут среди нас", — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев поблагодарил за активное сотрудничество начальника Главного управления МЧС по Самарской области Сергея Аникина и отметил, что взаимодействие регионального правительства и ведомства будет укрепляться.