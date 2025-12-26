По итогам 2025 года в области отремонтируют 172 объекта здравоохранения

В пятницу, 26 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе подведения итогов социально-экономического развития региона за 2025 год дал комплексную оценку выполнению ключевых показателей в различных секторах экономики.

В своем докладе руководитель области особое внимание уделил развитию социальной сферы, сделав акцент на практических результатах, достигнутых в здравоохранении, образовании, культуре и спорте.

Было отмечено повышение доступности первичной медицинской помощи.

"В ноябре 2025 года начала работу многопрофильная поликлиника в Смышляевке Волжского района, рассчитанная более чем на 1000 посещений в смену. В этом году завершится строительство детской поликлиники в Самаре. Более чем в 1,5 раза увеличили количество возводимых модульных конструкций. Уже возведены 48 ФАПов во всех муниципальных районах области и четырех городских округах, 2 врачебные амбулатории, офис врача общей практики, хирургический модуль в детской больнице им. Н.Н.Ивановой, модуль под флюорограф в Самаре", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Говоря о развитии системы здравоохранения, глава региона доложил об усилении работы по капитальному ремонту медицинских учреждений. Отмечено увеличение финансирования в 2025 году на данные цели более чем на 700 млн рублей. "Не раз обращали внимание, что у нас в регионе достаточно велик изношенный фонд", - сказал руководитель области.

По его словам, до конца текущего года будет отремонтировано 172 объекта медицинских организаций в 26 муниципальных районах области и семи городских округах. Существенно обновлен и пополнен автопарк: закуплено 197 автомобилей неотложной помощи и 25 машин скорой помощи.

Отдельно губернатор доложил о мерах поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских кадров, среди которых - единовременная выплата врачам, переехавшим из других регионов для работы в учреждениях Сызрани и Тольятти, а также приобретение служебных квартир.

Мощный импульс получило развитие физической культуры и спорта, в том числе благодаря проведению в регионе XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Его главным наследием, по словам Вячеслава Федорищева, стали 100 новых спортивных объектов, сооружений и обновление действующих.

В своем выступлении глава региона отметил создание современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от дома: за год появилось 89 универсальных спортивных площадок (в том числе для сдачи ГТО) и воркаут-площадок. Также построено пять спортивных объектов с универсальными игровыми залами в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, капитально отремонтированы восемь объектов спорта в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Открыты новый современный корпус "Тольятти теннис центра", а на базе "Акрон-Академии Коноплева" - новый крытый манеж и тренировочное поле с искусственным покрытием. Начал работать новый профессиональный сектор для метаний в поселке Мехзавод.

"Продолжаются работы по созданию модульного фиджитал-центра в Самаре. Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса откроют свои двери в первой половине 2026 года в Красноярском, Приволжском и Сергиевском районах", - сказал Вячеслав Федорищев.

Самарские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты в соревнованиях различного уровня. Губернатор отметил восемь медалей, завоеванных на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, в том числе пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. Также Вячеслав Федорищев перечислил другие значимые победы: Рафаиль Аюкаев стал серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо, Кирилл Бородачев завоевал серебро в чемпионате мира по фехтованию, Кирилл Пульвер стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира по паралимпийскому плаванию, Елизавета Кудинова завоевала титул чемпиона мира по пляжному теннису.

Как отметил Вячеслав Федорищев, в регионе действует обширная система мер соцподдержки, которой в 2025 году было охвачено более 1,7 тыс. спортсменов и тренеров.

Глава региона в своем выступлении также акцентировал внимание и на повышении качества и доступности образования. В частности, продолжается работа по капитальному ремонту образовательных учреждений и их оснащению необходимым оборудованием и средствами обучения. Так, в 2025 году отремонтировано более 270 зданий образовательных организаций в 35 муниципалитетах. В девяти городских округах и девяти муниципальных районах создан 41 инженерный класс.

Новые современные творческие пространства создаются и в области культуры. "Уже открыли 30 новых культурных локаций - это 11 креативных мини-кластеров, восемь арт-парков, четыре детские филармонии, пять модельных библиотек, две музейные экспозиции. Приобрели и установили первый в регионе модульный Дом культуры в поселке Сокский Исаклинского района. Впервые закупили 17 автобусов для организованных поездок школьников по "Пушкинской карте" для семи городских округов и десяти муниципальных районов", - перечислил Вячеслав Федорищев.

В сфере культуры также реализуется федеральная программа "Земский работник культуры", направленная на привлечение кадров. Особого внимания заслуживают новые региональные меры поддержки, включая стипендии для одаренных детей и молодежи, единовременные стимулирующие выплаты молодым профессионалам и педагогам-наставникам.

По словам губернатора, Самарская область вошла в число восьми пилотных регионов по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина по вовлечению неэксплуатируемых объектов культурного наследия в хозяйственный оборот с использованием механизма льготного кредитования "ДОМ.РФ". "Три самарских памятника архитектуры переданы инвесторам. Они в ближайшие несколько лет будут полностью восстановлены и получат дальнейшее развитие", - заключил руководитель области.



