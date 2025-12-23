Горотдел полиции в Тольятти возглавил Илдар Чагаев

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Начальником Управления МВД России по Тольятти назначен полковник Илдар Чагаев. Во вторник, 23 декабря, его представил личному составу руководитель ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области