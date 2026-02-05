16+
Власть и политика

В "белый список" включены новые сервисы

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Минцифры РФ 4 февраля объявило о расширении перечня цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него попали российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов.

— банки ВТБ и ПСБ
— службы доставки "Сдэк", "Купер" и "Самокат"
— СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсант" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ"
— ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков
— Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
— железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"
— операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур"
— онлайн-кассы "Эвотор"
— мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса
— компания "Росагролизинг"
— сеть магазинов "Детский мир"
 — сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"
— маркетплейс "Мегамаркет"

В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят также наиболее значимые региональные сервисы. Он сформирован по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.

"Федеральным министерством с целью сохранения привычного образа жизни граждан, разработан "белый список" сервисов, работа которых не попадает под ограничения. Также напомню, что полностью локализованный в РФ мессенджер МАХ позволяет всегда оставаться на связи", — отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску.

По предложению министерства цифрового развития и связи Самарской области в "белый список" входят:
— официальные сайты Правительства Самарской области и органов исполнительной власти
— региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области 
сайт приема электронных обращений Губернатора и Правительства Самарской области 
портал многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
портал автоматизированной системы управления региональной системы образования 
— информационные сервисы портала Карты жителя Самарской области и другие сервисы.

