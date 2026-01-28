Состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика"

В 2025 г. комиссия провела 13 заседаний, на которых рассматривались вопросы газификации регионов, обеспечения кадрами отраслей ТЭК, модернизации объектов генерации в изолированных территориях и многое другое. Отдельное внимание уделили мерам поддержки угольной промышленности, которые помогли отрасли сохранить устойчивость в сложный период.

Ключевой темой заседания стала энергоэффективность экономики. Председатель комиссии Айсен Николаев напомнил, что к 2035 г. энергоемкость ВВП должна быть снижена на 35% по сравнению с уровнем 2019 года. Однако, по мнению его мнению, "текущие темпы недостаточны".

"В ходе острой, но конструктивной дискуссии пришли к выводу, что необходимы целостная национальная политика и межотраслевая система управления, а также ясное понимание вклада отраслей и регионов с учётом климатической и экономической специфики. Поддержал предложение взять в работу результаты анализа ВШЭ и проработать усиление госпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", в том числе в части наполнения её мероприятиями и целевыми показателями, сделав региональную составляющую более сильной и обеспеченной как методологически, так и финансово", — отметил Айсен Николаев.