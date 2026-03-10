Иван Носков поздравил самарских спортсменов с призовыми местами на Первенстве России по дзюдо

По результатам Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет самарские спортсмены Анна Мадьянова и Кирилл Меркулов завоевали серебро и бронзу в своих весовых категориях. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске и объединили 800 сильнейших спортсменов из 73 регионов России.

"Искренне поздравляю наших дзюдоистов с призовыми местами на соревнованиях. Этот успех - не просто медали, а еще одно подтверждение того, что в Самаре растет талантливое поколение спортсменов, способных добиваться выдающихся результатов на самом высоком уровне. Вы продемонстрировали истинные качества чемпионов: мастерство, дисциплину, силу воли и стремление к победе. Пусть она станет прочной ступенью на пути к олимпийским вершинам. Желаю дзюдоистам здоровья, новых спортивных достижений, мудрых наставников и болельщиков, которые всегда будут рядом", - сказал глава Самары Иван Носков.

Кирилл Меркулов занимается у тренера высшей категории, мастера спорта России по дзюдо Сергея Мордвинова уже более семи лет. Третий год он входит в состав сборной команды России и третий год подряд становится бронзовым призером Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Анна Мадьянова занимается дзюдо более девяти лет, тренируется в спортивном клубе Анны Сараевой у самой Анны Александровны и ее бывшей воспитанницы, тренера Александры Ехлаевой. Ранее юная спортсменка состояла в резерве сборной команды России, многократно становилась призером в соревнованиях по дзюдо и самбо областного и всероссийского уровня, является кандидатом в мастера спорта.

"Медаль - это всегда результат огромного труда: упорства, старания и ответственности. В дзюдо путь к победе особенно сложен - высокая конкуренция и жесткий отбор в сборную России проверяют на прочность. Но за каждым успехом стоит целая команда! Спасибо родителям, которые поддерживают своих детей на каждом этапе, школьным учителям за терпение и понимание во время частых отъездов, федерации и министерству спорта - за возможности. Отдельная признательность - центру спортивной медицины. Желаю своим подопечным новых свершений. Идем только вперед - вместе мы победим!" - сказала заслуженный тренер России, депутат думы г.о. Самара Анна Сараева.

Отметим, что уже в конце марта Анна и Кирилл отправятся в Санкт-Петербург, где им предстоит принять участие в Международном турнире по дзюдо на "Кубок губернатора Санкт-Петербурга" среди юношей и девушек.