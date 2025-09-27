16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Выбор сильных": фестиваль, где чествуют героев спорта и их наставников Самарские дзюдоистки взяли два "золота" и "бронзу" на турнире в Челябинске Светлана Звягинцева: "Мне нравится то, чем я занимаюсь. И нравится делиться этим" Тольяттинец Тимофей Смирнов стал победителем первенства России по самбо В Самарской области впервые прошел чемпионат России по ММА

Единоборства Спорт

"Выбор сильных": фестиваль, где чествуют героев спорта и их наставников

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре под эгидой партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных" на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 11 состоялся фестиваль единоборств.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Мероприятие собрало сотню юных спортсменов — воспитанников школ спортивной борьбы, самбо, дзюдо, а также сумо — из разных уголков региона.

Фестиваль стал настоящим праздником силы и спортивного духа. Молодые атлеты продемонстрировали захватывающие поединки, показав высокий уровень подготовки и лучшие традиции своих видов спорта. Динамичная борьба на ковре, яркие броски и волевые решения — все это стало неотъемлемой частью фестиваля.

От имени координатора проекта Александра Живайкина, член общественного совета партпроекта "Выбор сильных" Илья Саранцев вручил благодарственные письма директору Спортивной школы олимпийского резерва № 11 и всем тренерам-преподавателям. Эта награда стала выражением признательности за их неоценимый вклад в развитие спорта, за преданность своему делу и за ту колоссальную работу, которую они ежедневно проводят с юными спортсменами.

"Тренер — это движущая сила развития спорта, — отметил Александр Живайкин. — Именно они, уважаемые наставники, закладывают в ребятах не только спортивные навыки, но и важнейшие жизненные ценности: упорство, ответственность, уважение к сопернику и стремление к победе. Спасибо им за труд!"

Фестиваль единоборств "Выбор сильных" в очередной раз подтвердил, что в Самарской области растет достойная смена атлетов, готовых защищать спортивную честь региона и страны.

Напомним, что "Единая Россия" продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями народной программы партии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5