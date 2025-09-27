"Выбор сильных": фестиваль, где чествуют героев спорта и их наставников

В Самаре под эгидой партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных" на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 11 состоялся фестиваль единоборств.

Мероприятие собрало сотню юных спортсменов — воспитанников школ спортивной борьбы, самбо, дзюдо, а также сумо — из разных уголков региона.

Фестиваль стал настоящим праздником силы и спортивного духа. Молодые атлеты продемонстрировали захватывающие поединки, показав высокий уровень подготовки и лучшие традиции своих видов спорта. Динамичная борьба на ковре, яркие броски и волевые решения — все это стало неотъемлемой частью фестиваля.

От имени координатора проекта Александра Живайкина, член общественного совета партпроекта "Выбор сильных" Илья Саранцев вручил благодарственные письма директору Спортивной школы олимпийского резерва № 11 и всем тренерам-преподавателям. Эта награда стала выражением признательности за их неоценимый вклад в развитие спорта, за преданность своему делу и за ту колоссальную работу, которую они ежедневно проводят с юными спортсменами.

"Тренер — это движущая сила развития спорта, — отметил Александр Живайкин. — Именно они, уважаемые наставники, закладывают в ребятах не только спортивные навыки, но и важнейшие жизненные ценности: упорство, ответственность, уважение к сопернику и стремление к победе. Спасибо им за труд!"

Фестиваль единоборств "Выбор сильных" в очередной раз подтвердил, что в Самарской области растет достойная смена атлетов, готовых защищать спортивную честь региона и страны.

Напомним, что "Единая Россия" продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями народной программы партии.