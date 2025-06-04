Тольяттинец Тимофей Смирнов стал победителем первенства России по самбо

В Кстово Нижегородской области с 31 мая по 5 июня проходит первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.

В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов со всей страны, в том числе из новых регионов России.

В упорной борьбе тольяттинский воспитанник СШОР № 13 "Волгарь" Тимофей Смирнов завоевал золото.