Тольяттинец Тимофей Смирнов стал победителем первенства России по самбо

В Кстово Нижегородской области с 31 мая по 5 июня проходит первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.
В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов со всей страны, в том числе из новых регионов России.
В упорной борьбе тольяттинский воспитанник СШОР № 13 "Волгарь" Тимофей Смирнов завоевал золото.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?