"Молот" выковал чемпионов: в Самаре разыграли восемь поясов и нашли новых героев ринга

3 и 4 октября в самарском ТРК "Точка Сити" (ул. Казачья, 36) гремели удары, звенели гонги и кипели настоящие спортивные страсти. Школа бокса "Молот" провела открытый турнир среди мальчиков, юношей и юниоров, который собрал большое количество зрителей и подарил городу восемь новых историй успеха.

Турнир, который вышел за рамки рядового старта

Соревнования, организованные под эгидой МБУ Молодежный центр "Диалог" и администрации Куйбышевского района Самары, стали не просто очередным испытанием для юных боксеров. Это был настоящий праздник спорта, мужества и характера. На ринг вышли спортсмены 2010-2017 годов рождения - совсем еще юные, но уже с горящими глазами и стальными кулаками.

Особую атмосферу турниру задали почетные гости:

• Дмитрий Трифонов - помощник сенатора РФ Марины Сидухиной, мастер спорта по тхэквондо, вице-президент Федерации хапкидо Самарской области;

• Константин Логинов - заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ;

• Валерий Тизилов - судья 1-й категории по боксу, победитель первенства РСФСР;

• Сергей Соколов - председатель Федерации бокса Самары, мастер спорта, судья 1-й категории;

• Александр Радюк - главный спонсор кубка, меценат;

• Светлана Шалаева - директор МБУ МЦ "Диалог";

• Алексей Григорьев - вице-президент Самарской региональной общественной организации "Федерация дзюдо".

фото: Александра Белова

Именитые гости не просто наблюдали за боями - они стали частью этого праздника. Дмитрий Трифонов лично вышел на ринг, чтобы вручить юным спортсменам памятные подарки, и был награжден кубком почетного гостя и благодарственным письмом.

"Я с гордостью наблюдал за каждым боем, за каждым боксером. Эти ребята связали свой путь со спортом и здоровым образом жизни. И это, без сомнения, верный выбор. Также от себя лично подарил боксерам памятные подарки. Желаю, ребята, мощной выдержки и новых побед!" - напутствовал юных бойцов Дмитрий Трифонов.

Девушки на ринге: не слабый пол, а сильный характер

Вопреки стереотипам, турнир не был исключительно мужским. На ринг вышли и девушки - воспитанницы самарских клубов. Их бои входили в число самых ярких и напряженных моментов соревнований. Девушки продемонстрировали не только отличную технику, но и невероятную волю к победе, доказав, что бокс - это спорт для сильных духом, независимо от пола.

Как юные спортсмены шли к победе

Каждый бой - это отдельная история. Мальчишки 2010-2012 годов рождения дрались, как настоящие профессионалы: серии быстрых джебов, резкие уклоны, взрывные атаки... Юноши постарше (2013-2015 гг р.) удивляли тактической зрелостью - они "читали" соперника, ловили его на ошибках, хладнокровно наносили точные удары.

Самые младшие участники (2016-2017 гг.р.) выходили на ринг с горящими глазами и огромным желанием показать все, чему их научили тренеры. Их бои - это чистая эмоция, скорость и бесстрашие. Каждый удар, каждая защита, каждый шаг вперед - это результат ранних подъемов, сотен тренировок и преодоления себя.

Три минуты на ринге вместили в себя все: и радость побед, и горечь поражений, и слезы, и улыбки. Но главное - каждый из этих ребят стал сильнее.

Восемь поясов - восемь историй успеха

Кульминацией турнира стал розыгрыш восьми чемпионских поясов. Финальные бои прошли 4 октября, и их результаты навсегда вписали имена победителей в историю самарских клубов:

Тимур Юрков - лучший боксер;

Алексей Радюк - лучший боксер;

Ярослав Разгуляев - лучший боксер;

Иван Пищурков - лучшая техника;

Амин Магомедов - лучшая техника;

Самвел Маркосян - лучший боксер;

Махди Махамадаминов - лучший боксер;

Магомед Магомедов - лучшая техника.

Особо приятно отметить, что среди обладателей поясов есть и воспитанники школы бокса "Молот" - те, для кого этот ринг стал родным.

фото: Александра Белова

"Главная наша задача - воспитать здоровое поколение и привить детям правильные жизненные ценности. Мы предоставляем ребятам возможность здесь и сейчас почувствовать дух большого спорта. Восемь поясов, которые мы разыграли, - это восемь историй успеха, которые начались прямо на наших глазах. Даже если начинающий спортсмен не возьмет золото, любой выход на ринг делает его сильнее физически и духовно. Популяризация спорта среди молодежи - это наш вклад в здоровое будущее страны", - подчеркнул Геннадий Заряев, директор и главный тренер школы бокса "Молот".

Турнир завершен, но история только начинается. Для кого-то из этих ребят данный старт стал трамплином в большой профессиональный бокс. Для кого-то - первым серьезным испытанием. Но для всех без исключения - шагом вперед, к новым вершинам и новым победам. "Молот" выковал новых чемпионов, и это только начало.