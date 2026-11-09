ОТП Банк поддержал участников финала Континентальной лиги дзюдо

В Москве завершился четвертый сезон Fonbet Континентальной лиги дзюдо. Финал турнира поддержал ОТП Банк, генеральный партнер Федерации дзюдо России. Победителями стали грозненский "Ахмат" среди мужчин и екатеринбургская "Родина" среди женщин.

За победу боролись 18 мужских и женских команд из разных регионов страны. На татами вышли ведущие российские дзюдоисты, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Финал собрал полные трибуны болельщиков и стал кульминацией сезона.

В женском финале "Родина" победила "Мехмаш" со счетом 3:2 по итогам пяти встреч, и кубок впервые в истории отправился в Екатеринбург. В мужском "Ахмат" обыграл "Конар" со счетом 3:0, при этом каждая встреча вышла за рамки основного времени. Четвертый год подряд Континентальная лига бьет рекорды посещаемости соревнований по дзюдо.

"Это прекрасный праздник спорта, праздник воли, уважения и стремления к лучшему. В нашей стране есть увлечения, которыми живут десятки тысяч людей, и очень здорово, когда они могут собраться в одном месте и показать, на что способны. Такие турниры нас объединяют", — отметил Илья Чижевский, президент ОТП Банка.

Партнерство с Федерацией дзюдо России — часть поддержки ОТП Банком отечественного спорта.