ОТП Банк поддержал участников финала Континентальной лиги дзюдо

В Москве завершился четвертый сезон Fonbet Континентальной лиги дзюдо. Финал турнира поддержал ОТП Банк, генеральный партнер Федерации дзюдо России. Победителями стали грозненский "Ахмат" среди мужчин и екатеринбургская "Родина" среди женщин.
За победу боролись 18 мужских и женских команд из разных регионов страны. На татами вышли ведущие российские дзюдоисты, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Финал собрал полные трибуны болельщиков и стал кульминацией сезона.
В женском финале "Родина" победила "Мехмаш" со счетом 3:2 по итогам пяти встреч, и кубок впервые в истории отправился в Екатеринбург. В мужском "Ахмат" обыграл "Конар" со счетом 3:0, при этом каждая встреча вышла за рамки основного времени. Четвертый год подряд Континентальная лига бьет рекорды посещаемости соревнований по дзюдо.
"Это прекрасный праздник спорта, праздник воли, уважения и стремления к лучшему. В нашей стране есть увлечения, которыми живут десятки тысяч людей, и очень здорово, когда они могут собраться в одном месте и показать, на что способны. Такие турниры нас объединяют", — отметил Илья Чижевский, президент ОТП Банка.
Партнерство с Федерацией дзюдо России — часть поддержки ОТП Банком отечественного спорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?