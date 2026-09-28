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Единоборства Спорт

От олимпийской мечты до первого пояса: в Самаре стартует Кубок школы бокса "МОЛОТ"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотни тренировок позади, впереди — самые важные три минуты на ринге. 3 и 4 октября в самарском ТРК "Точка Сити" (г. Самара, ул. Казачья, 36) развернется настоящая битва характеров: школа бокса "МОЛОТ" проведет открытый турнир среди мальчиков, юношей и юниоров. Соревнования проводятся под эгидой МБУ Молодежный центр "ДИАЛОГ" и администрации Куйбышевского района г. о. Самары.

Фото: фото предоставлено школой бокса "Молот"

На ринг выйдут спортсмены 2010–2017 годов рождения. Участие в таких соревнованиях — это лишний шанс попробовать свои силы, проверить готовность нервной системы и заявить о себе перед серьезным судейским корпусом. Любой спорт — это прежде всего про здоровье, закалку характера, силу духа и волю к победе. Для многих мальчишек этот старт станет трамплином в большой профессиональный бокс.
Особую атмосферу турниру зададут почетные гости — приглашены: мэр Самары Иван Носков, Дмитрий Трифонов, помощник сенатора РФ от исполнительной власти, мастер спорта России по тхэквондо, вице-президент Федерации хапкидо Самарской области, легендарный Василий Шишов — пятикратный чемпион СССР и чемпион мира, а также Заслуженный тренер России Константин Логинов, наставник двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поддержку окажут глава Куйбышевского района Алексей Пугачев, Дмитрий Трифонов, помощник сенатора РФ от исполнительной власти, мастер спорта России по тхэквондо, вице-президент Федерации хапкидо Самарской области и судья международной категории Валерий Тизилов.

Спонсорами и партнерами турнира выступили: администрация Куйбышевского района г. о.Самары, ТРК "Точка Сити" и предприниматель Александр Радюк.

Директор и главный тренер школы бокса "МОЛОТ" Геннадий Заряев:

"Главная задача нашего турнира — популяризация здорового образа жизни. Мы даем ребятам возможность почувствовать дух большого спорта здесь и сейчас. Восемь поясов, которые мы разыграем — это восемь историй успеха, которые начнутся прямо на наших глазах. Для любого парня получить такой пояс из рук Василия Шишова или Константина Логинова — значит сделать шаг в профессиональную лигу. Но даже если он не возьмет золото, любой выход на ринг делает его сильнее физически и духовно. Популяризация спорта среди молодежи — это наш вклад в здоровое будущее страны".

Торжественное открытие турнира состоится 3 октября в 16:00. Финальные бои за звание лучшего и церемония награждения восемью чемпионскими поясами пройдут 4 октября, начало в 14:00. Посетить турнир может любой желающий, вход свободный.

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Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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