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АО "Транснефть - Приволга" подключило новый участок магистрального нефтепровода в Самарской области 90 лет развития: "Самаранефтегаз" отмечает юбилей АО "Транснефть - Приволга" оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в регионах присутствия предприятия Зеленая аллея: Сызранский НПЗ подарил городу 80 молодых лип АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в двух регионах

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подключило новый участок магистрального нефтепровода в Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило комплекс мероприятий по подключению нового участка магистрального нефтепровода (МН) в Самарской области.

Новый участок МН протяженностью 15 км построен из стальных прямошовных электросварных труб диаметром 530 мм. При реконструкции были использованы отечественные электросварные трубы из углеродистой стали высокого класса прочности, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах, способные выдерживать рабочее давление до 7,4 МПа.

В рамках строительно-монтажных работ установлены стойки для размещения контрольно-измерительной аппаратуры, а также обеспечена электрохимзащита замененных участков. Установлены опознавательные знаки для обозначения трассы трубопровода, а для ее безопасного пересечения автомобильным транспортом обустроены постоянные переезды.

Перед подключением участка проведено его гидравлическое испытание. Обследование с помощью внутритрубных инспекционных приборов — многоканального профилемера и комбинированного магнитно-ультразвукового дефектоскопа — подтвердило высокое качество строительно-монтажных работ.

Подключение произведено в рамках плановых работ, которые выполнялись в круглосуточном режиме с приостановкой транспортировки нефти на 66 часов. Реконструкция участка позволит повысить надежность и безопасность функционирования трубопровода.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу осуществляется в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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