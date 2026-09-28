В Самаре в ДТП пострадала 6-летняя девочка

В воскресенье, 27 сентября, в 17:30 в Красноглинском районе Самары столкнулись Kia и Lada Granta, пострадал ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 28-летний водитель Kia K5, двигаясь по Аэропортовскому шоссе со стороны аэропорта Курумоч в направлении Самары, в районе дома № 1 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто и столкнулся с Lada Granta под управлением 23-летнего мужчины. Пострадала пассажир автомобиля Kia K5 — 6-летняя девочка. Она доставлена в больницу.