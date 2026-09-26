В Тольятти 15-летний велосипедист попал под колеса "Гранты"

В пятницу, 25 сентября, в 8:20 в Центральном районе Тольятти 52-летний водитель LADA Granta сбил 15-летнего велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Водитель двигался по ул. Ленинградской со стороны ул. Карла Маркса в направлении ул. Голосова. В пути, возле дома № 57А, он наехал на подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Велосипедист доставлен в медицинское учреждение.