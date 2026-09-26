В Самаре пьяный водитель врезался в остановку общественного транспорта

В субботу, 26 сентября, в 4:30 на ул. Ново-Садовой 23-летний водитель Renault Duster потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта "Метро Алабинская".

"Во время работы на месте происшествия госавтоинспекторы заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, нарушена координация движений. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом", — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Автомобиль помещен на спецстоянку.