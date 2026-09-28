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ТЭК Экономика и бизнес

Сотрудники "Газпром трансгаз Самара" завоевали призовые места на V Фестивале труда ПАО "Газпром"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" прошел Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО "Газпром" 2026. Более 200 человек из 38 дочерних организаций компании боролись за звание лучших в восьми основных профессиях отрасли.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Работники ООО "Газпром трансгаз Самара" приняли участие во всех конкурсах: слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, оператор газораспределительных станций, линейный трубопроводчик, слесарь (приборист) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специалист противокоррозионной защиты, кабельщик-спайщик, а также в конкурсе, который прошел под эгидой МПО "Газпром профсоюз" среди уполномоченных по охране труда.

Параллельно Фестиваль труда состоялся и на других площадках. В "Газпром трансгаз Томск" соревновались водители. На базе "Газпром техникум Новый Уренгой" прошел конкурс "Лучший преподаватель образовательного подразделения". В "Газпром университет" определили лучших в компьютерном проектировании и информационным технологиям.

Сотрудники "Газпром трансгаз Самара" показали высокий уровень развития компетенций и навыков во всех номинациях. По итогам состязаний они заняли призовые места в четырех конкурсах профессионального мастерства:

— Александр Рольдин завоевал 1 место в конкурсе "Лучший слесарь-сантехник";

— Алексей Канунников — 2 место в конкурсе "Лучший кабельщик-спайщик";

— Константин Нестеров — 3 место в конкурсе "Лучший специалист противокоррозионной защиты";

— Виталий Кирпичев — 3 место в конкурсе "Лучший слесарь (приборист) по контрольно-измерительным приборам и автоматике".

В группе компаний ПАО "Газпром" создана уникальная система профессиональной подготовки, которая позволяет работникам реализовать свой потенциал. Одна из составляющих — Фестиваль труда, который проводится с 2018 года. Главными целями являются распространение передовых методов и приемов труда работников дочерних организаций "Газпрома" и повышение престижа рабочих профессий и специальностей. В этом году Фестиваль охватил 387 конкурсантов из 63 дочерних структур.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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