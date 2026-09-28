Сотрудники "Газпром трансгаз Самара" завоевали призовые места на V Фестивале труда ПАО "Газпром"

В ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" прошел Фестиваль труда (профессионального мастерства) ПАО "Газпром" 2026. Более 200 человек из 38 дочерних организаций компании боролись за звание лучших в восьми основных профессиях отрасли.

Работники ООО "Газпром трансгаз Самара" приняли участие во всех конкурсах: слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, оператор газораспределительных станций, линейный трубопроводчик, слесарь (приборист) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специалист противокоррозионной защиты, кабельщик-спайщик, а также в конкурсе, который прошел под эгидой МПО "Газпром профсоюз" среди уполномоченных по охране труда.

Параллельно Фестиваль труда состоялся и на других площадках. В "Газпром трансгаз Томск" соревновались водители. На базе "Газпром техникум Новый Уренгой" прошел конкурс "Лучший преподаватель образовательного подразделения". В "Газпром университет" определили лучших в компьютерном проектировании и информационным технологиям.

Сотрудники "Газпром трансгаз Самара" показали высокий уровень развития компетенций и навыков во всех номинациях. По итогам состязаний они заняли призовые места в четырех конкурсах профессионального мастерства:

— Александр Рольдин завоевал 1 место в конкурсе "Лучший слесарь-сантехник";

— Алексей Канунников — 2 место в конкурсе "Лучший кабельщик-спайщик";

— Константин Нестеров — 3 место в конкурсе "Лучший специалист противокоррозионной защиты";

— Виталий Кирпичев — 3 место в конкурсе "Лучший слесарь (приборист) по контрольно-измерительным приборам и автоматике".

В группе компаний ПАО "Газпром" создана уникальная система профессиональной подготовки, которая позволяет работникам реализовать свой потенциал. Одна из составляющих — Фестиваль труда, который проводится с 2018 года. Главными целями являются распространение передовых методов и приемов труда работников дочерних организаций "Газпрома" и повышение престижа рабочих профессий и специальностей. В этом году Фестиваль охватил 387 конкурсантов из 63 дочерних структур.