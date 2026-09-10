"Тольяттикаучук" принял участие в форуме "Химия большой страны"

В Самаре прошел федеральный форум-выставка "Химия большой страны". Форум, приуроченный к грядущему 440-летию Самары, объединил представителей власти, крупнейших химических предприятий, научных и образовательных организаций, институтов развития и экспертного сообщества.
Деловая программа форума открылась пленарной сессией "Маршрут развития химпрома в Самарской области". В ходе мероприятия директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов обозначил приоритеты государственной политики в отрасли и рассказал о перспективах реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Проект направлен на формирование современных производственных цепочек и создание условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
В составе делегации предприятия группы "Татнефть" в работе панельной дискуссии "Технологическая независимость химпрома: перспективы развития 2026–2030" участвовали заместитель главного инженера по производству ООО "Тольяттикаучук" Владислав Дворянкин и заместитель генерального директора по развитию производств ООО "Тольяттикаучук" Андрей Плещев.
Стратегия развития предприятия "Тольяттикаучук" базируется на укреплении технологической независимости и наращивании собственных компетенций. В настоящее время в активной стадии реализации находится проект по созданию современного научного центра в ООО "Тольяттикаучук". Центр будет включать универсальный цех пилотных технологических установок. Это позволит развивать собственную технологическую базу и обеспечивать стабильность и устойчивость "Татнефти". На площади более 6500 кв. м специалисты будут разрабатывать и апробировать технологии по выпуску новых продуктов. Среди ближайших значимых проектов — ввод производства цетаноповышающей присадки (ЦПП). Реализация проекта позволит снизить затраты Компании на закупку ЦПП для дизельного топлива.
На форуме отметили вклад работников ООО "Тольяттикаучук" в развитие химической промышленности Самарской области. Сотрудники получили Благодарственные письма от Губернатора региона. Среди награжденных:
- Пархандеев Максим Олегович, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО "Тольяттикаучук";
- Байбакова Кристина Фаридовна, руководитель производственно диспетчерской службы ООО "Тольяттикаучук".
"Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области, ведущее свою историю с 1961 года. С 2019 года предприятие входит в группу "Татнефть". Сегодня завод производит три вида синтетических каучуков, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки для автомобильных бензинов. Синтетические каучуки, выпускаемые предприятием, обеспечивают российский рынок и служат сырьем для шинной промышленности и резинотехнических изделий.