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ТЭК Экономика и бизнес

"Тольяттикаучук" принял участие в форуме "Химия большой страны"

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошел федеральный форум-выставка "Химия большой страны". Форум, приуроченный к грядущему 440-летию Самары, объединил представителей власти, крупнейших химических предприятий, научных и образовательных организаций, институтов развития и экспертного сообщества.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Деловая программа форума открылась пленарной сессией "Маршрут развития химпрома в Самарской области". В ходе мероприятия директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов обозначил приоритеты государственной политики в отрасли и рассказал о перспективах реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Проект направлен на формирование современных производственных цепочек и создание условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В составе делегации предприятия группы "Татнефть" в работе панельной дискуссии "Технологическая независимость химпрома: перспективы развития 2026–2030" участвовали заместитель главного инженера по производству ООО "Тольяттикаучук" Владислав Дворянкин и заместитель генерального директора по развитию производств ООО "Тольяттикаучук" Андрей Плещев.

"Химия большой страны": в Самаре обсудили развитие химической промышленности и технологический суверенитет "Химия большой страны": в Самаре обсудили развитие химической промышленности и технологический суверенитет
Во вторник, 8 сентября, в Самаре начал работу крупнейший Приволжский форум-выставка "Химия большой страны". Организаторами выступают правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, Российский Союз химиков и индустриальное агентство "Эйч Медиа" при официальной поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Стратегия развития предприятия "Тольяттикаучук" базируется на укреплении технологической независимости и наращивании собственных компетенций. В настоящее время в активной стадии реализации находится проект по созданию современного научного центра в ООО "Тольяттикаучук". Центр будет включать универсальный цех пилотных технологических установок.  Это позволит развивать собственную технологическую базу и обеспечивать стабильность и устойчивость "Татнефти". На площади более 6500 кв. м специалисты будут разрабатывать и апробировать технологии по выпуску новых продуктов. Среди ближайших значимых проектов — ввод производства цетаноповышающей присадки (ЦПП). Реализация проекта позволит снизить затраты Компании на закупку ЦПП для дизельного топлива.

На форуме отметили вклад работников ООО "Тольяттикаучук" в развитие химической промышленности Самарской области. Сотрудники получили Благодарственные письма от Губернатора региона. Среди награжденных:

  • Пархандеев Максим Олегович, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО "Тольяттикаучук";
  • Байбакова Кристина Фаридовна, руководитель производственнодиспетчерской службы ООО "Тольяттикаучук".

"Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области, ведущее свою историю с 1961 года. С 2019 года предприятие входит в группу "Татнефть". Сегодня завод производит три вида синтетических каучуков, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки для автомобильных бензинов. Синтетические каучуки, выпускаемые предприятием, обеспечивают российский рынок и служат сырьем для шинной промышленности и резинотехнических изделий.

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Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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