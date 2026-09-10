"Тольяттикаучук" принял участие в форуме "Химия большой страны"

В Самаре прошел федеральный форум-выставка "Химия большой страны". Форум, приуроченный к грядущему 440-летию Самары, объединил представителей власти, крупнейших химических предприятий, научных и образовательных организаций, институтов развития и экспертного сообщества.

Деловая программа форума открылась пленарной сессией "Маршрут развития химпрома в Самарской области". В ходе мероприятия директор департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов обозначил приоритеты государственной политики в отрасли и рассказал о перспективах реализации национального проекта "Новые материалы и химия". Проект направлен на формирование современных производственных цепочек и создание условий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В составе делегации предприятия группы "Татнефть" в работе панельной дискуссии "Технологическая независимость химпрома: перспективы развития 2026–2030" участвовали заместитель главного инженера по производству ООО "Тольяттикаучук" Владислав Дворянкин и заместитель генерального директора по развитию производств ООО "Тольяттикаучук" Андрей Плещев.

"Химия большой страны": в Самаре обсудили развитие химической промышленности и технологический суверенитет Во вторник, 8 сентября, в Самаре начал работу крупнейший Приволжский форум-выставка "Химия большой страны". Организаторами выступают правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, Российский Союз химиков и индустриальное агентство "Эйч Медиа" при официальной поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Стратегия развития предприятия "Тольяттикаучук" базируется на укреплении технологической независимости и наращивании собственных компетенций. В настоящее время в активной стадии реализации находится проект по созданию современного научного центра в ООО "Тольяттикаучук". Центр будет включать универсальный цех пилотных технологических установок. Это позволит развивать собственную технологическую базу и обеспечивать стабильность и устойчивость "Татнефти". На площади более 6500 кв. м специалисты будут разрабатывать и апробировать технологии по выпуску новых продуктов. Среди ближайших значимых проектов — ввод производства цетаноповышающей присадки (ЦПП). Реализация проекта позволит снизить затраты Компании на закупку ЦПП для дизельного топлива.

На форуме отметили вклад работников ООО "Тольяттикаучук" в развитие химической промышленности Самарской области. Сотрудники получили Благодарственные письма от Губернатора региона. Среди награжденных: