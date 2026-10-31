Спортсмены из Самарской области стали призерами на чемпионате мира по армрестлингу

Спортсмены из Самарской области Валентина Елисеева и Андрей Зиновьев и тренер Дмитрий Гребенюк приняли участие в чемпионате мира по армрестлингу в категории "ветераны". Чемпионат проходит с 26 октября по 7 ноября в Нью-Дели, Индия.
Валентина Елисеева боролась обеими руками и завоевала два серебра. Андрей Зиновьев выступал одной рукой и тоже завоевал серебро, сообщает пресс-служба самарского минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?