Спортсмены из Самарской области стали призерами на чемпионате мира по армрестлингу

Спортсмены из Самарской области Валентина Елисеева и Андрей Зиновьев и тренер Дмитрий Гребенюк приняли участие в чемпионате мира по армрестлингу в категории "ветераны". Чемпионат проходит с 26 октября по 7 ноября в Нью-Дели, Индия.

Валентина Елисеева боролась обеими руками и завоевала два серебра. Андрей Зиновьев выступал одной рукой и тоже завоевал серебро, сообщает пресс-служба самарского минспорта.