Самарская спортсменка стала победительницей Первенства Мира по самбо

Спортсменка Самарской области Екатерина Ягич стала победительницей Первенства Мира по самбо. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Соревнования проходят в Греции. Поздравляю Екатерину и ее тренера Анну Сараеву! Болеем за наших дальше", — написал глава региона.
4 октября на ковер выйдут Полина Культенкова — весовая категория до 65 кг (кадеты) и Тимофей Нехорошев — весовая категория до 88 кг (кадеты).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?