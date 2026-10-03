Самарская спортсменка стала победительницей Первенства Мира по самбо

Спортсменка Самарской области Екатерина Ягич стала победительницей Первенства Мира по самбо. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Соревнования проходят в Греции. Поздравляю Екатерину и ее тренера Анну Сараеву! Болеем за наших дальше", — написал глава региона.

4 октября на ковер выйдут Полина Культенкова — весовая категория до 65 кг (кадеты) и Тимофей Нехорошев — весовая категория до 88 кг (кадеты).