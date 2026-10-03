16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская спортсменка стала победительницей Первенства Мира по самбо От олимпийской мечты до первого пояса: в Самаре стартует Кубок школы бокса "МОЛОТ" Кира Скворцова стала победительницей Спартакиады народов России Самарская спортсменка взяла "золото" в тхэквондо в рамках Спартакиады народов России Самбистки Самарской области стали призерами всероссийских соревнований

Единоборства Спорт

Самарская спортсменка стала победительницей Первенства Мира по самбо

АФИНЫ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсменка Самарской области Екатерина Ягич стала победительницей Первенства Мира по самбо. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. 

"Соревнования проходят в Греции. Поздравляю Екатерину и ее тренера Анну Сараеву! Болеем за наших дальше", — написал глава региона.

4 октября на ковер выйдут Полина Культенкова — весовая категория до 65 кг (кадеты) и Тимофей Нехорошев — весовая категория до 88 кг (кадеты).

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1