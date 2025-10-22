В Новокуйбышевске построят центр бокса Олега Саитова

В Новокуйбышевске построят центр бокса олимпийского чемпиона Олега Саитова. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"Наконец-то мы выходим на строительство центра бокса Олега Саитова, нашего олимпийского чемпиона, чемпиона мира. У нас будет очень большой центр в Новокуйбышевске, рядом с Самарой", - сказал глава региона. По его словам, в центре бокса планируется открыть также шахматные гостиные.

Губернатор отметил, что центр бокса, наряду с центром гимнастики Алексея Немова в Тольятти и центром развития футбола в Самаре станет наследием форума "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября.