16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
25 апреля в Самаре пройдет вечер бокса "Бокс на Волге" Самарские каратисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях Сумоисты Самарской области завоевали медали первенства России Спортсменки из Самарской области стали призерами первенства России по самбо Самарская самбистка стала серебряным призером чемпионата России

Единоборства Спорт

25 апреля в Самаре пройдет вечер бокса "Бокс на Волге"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 25 апреля, самарском спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" вновь состоится вечер бокса "Бокс на Волге" - турнир "МЕЛБЕТ Лига Бокса", организованный промоутером Владимиром Хрюновым и Самарской областной федерацией бокса при поддержке правительства Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В главном событии вечера в категории свыше 91 кг российский боксер Дмитрий "Русская кувалда" Кудряшов проведет бой против американца Райделла Букера. У Кудряшова идет серия из четырех побед. В последнем своем поединке он нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса. Букер вышел победителем из двух своих последних поединков, оба раза выиграв досрочно.

В со-главном событии турнира "Бокс на Волге" в шестираундовых поединках сойдутся чемпион России Сергей Сергеев и боксер из США Улисес Сиерра в весе 75 кг, а  также чемпион России Игорь Свиридченков и профессиональный боксер из США Райн Пино в категории 70 кг.

В предварительном карде примут участие боксеры из России, Узбекистана и Танзании. В весовой категории 67 кг встретятся бронзовый призер чемпионата России Хикмет Гараев и Шахбоз Юнусалиев из Узбекистана. В категории 92 кг друг другу будут противостоять призер Кубка России Денис Козлов и представитель Узбекистана, чемпион Азии Нусратбек Тохиров. В категории свыше 92 кг сойдутся финалист чемпионата России Святослав Тетерин и чемпион Узбекистана Абдурахмон Рустамов. В весе 69,8 кг восьмираундовый поединок проведут чемпион России по профессионалам Вячеслав Назаров и чемпион мира по версии WBC из Танзании Пиус Мпенда.

Начало поединков в 21:00. Прямая телетрансляция турнира будет организована федеральным каналом "Матч ТВ". Вход на трибуны для зрителей свободный при наличии мест. Предварительное бронирование билетов по телефону (846) 933-41-55.

Накануне, 23 апреля, в 17:00, во Дворце спорта состоится пресс-конференция с участием организаторов и спортсменов. На вопросы представителей СМИ ответят первый вице-губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов, промоутер Владимир Хрюнов, чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР Василий  Шишов, председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев и боксеры Дмитрий Кудряшов, Игорь Свиридченков, Райн Пино и Райделл Букер.
В четверг, 24 апреля, в 18:00, во Дворце спорта состоится процедура взвешивания и фотосессия участников соревнований.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4