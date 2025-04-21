25 апреля в Самаре пройдет вечер бокса "Бокс на Волге"

В пятницу, 25 апреля, самарском спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" вновь состоится вечер бокса "Бокс на Волге" - турнир "МЕЛБЕТ Лига Бокса", организованный промоутером Владимиром Хрюновым и Самарской областной федерацией бокса при поддержке правительства Самарской области.

В главном событии вечера в категории свыше 91 кг российский боксер Дмитрий "Русская кувалда" Кудряшов проведет бой против американца Райделла Букера. У Кудряшова идет серия из четырех побед. В последнем своем поединке он нокаутом победил бразильца Фернандо Родригеса. Букер вышел победителем из двух своих последних поединков, оба раза выиграв досрочно.

В со-главном событии турнира "Бокс на Волге" в шестираундовых поединках сойдутся чемпион России Сергей Сергеев и боксер из США Улисес Сиерра в весе 75 кг, а также чемпион России Игорь Свиридченков и профессиональный боксер из США Райн Пино в категории 70 кг.

В предварительном карде примут участие боксеры из России, Узбекистана и Танзании. В весовой категории 67 кг встретятся бронзовый призер чемпионата России Хикмет Гараев и Шахбоз Юнусалиев из Узбекистана. В категории 92 кг друг другу будут противостоять призер Кубка России Денис Козлов и представитель Узбекистана, чемпион Азии Нусратбек Тохиров. В категории свыше 92 кг сойдутся финалист чемпионата России Святослав Тетерин и чемпион Узбекистана Абдурахмон Рустамов. В весе 69,8 кг восьмираундовый поединок проведут чемпион России по профессионалам Вячеслав Назаров и чемпион мира по версии WBC из Танзании Пиус Мпенда.

Начало поединков в 21:00. Прямая телетрансляция турнира будет организована федеральным каналом "Матч ТВ". Вход на трибуны для зрителей свободный при наличии мест. Предварительное бронирование билетов по телефону (846) 933-41-55.

Накануне, 23 апреля, в 17:00, во Дворце спорта состоится пресс-конференция с участием организаторов и спортсменов. На вопросы представителей СМИ ответят первый вице-губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса Александр Фетисов, промоутер Владимир Хрюнов, чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР Василий Шишов, председатель правления Самарской областной федерации бокса Сергей Карев и боксеры Дмитрий Кудряшов, Игорь Свиридченков, Райн Пино и Райделл Букер.

В четверг, 24 апреля, в 18:00, во Дворце спорта состоится процедура взвешивания и фотосессия участников соревнований.